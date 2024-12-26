Сон днем в это время может привести к бессоннице и ухудшению самочувствия

Сон днем помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Однако, стоит избегать сна в определенное время суток, чтобы не возникла бессонница.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Когда нельзя дремать днем

Специалисты по сну советуют не дремать в определенное время суток, предупреждая, что это может привести к дополнительным проблемам.

Сон днем может стать более распространенным в зимние месяцы, когда температура падает и начинаются сезонные болезни. В праздничный период многие люди также дремлют днем, поскольку еда и алкоголь делают их сонливыми.

Важно помнить, что сон после 15:00 может привести к бессоннице позже.

Лучше всего вздремнуть по крайней мере за восемь часов до запланированного сна. Дремота слишком поздно днем может способствовать проблемам со сном в ночное время.

Циркадный ритм - это внутренние часы организма, которые соответствуют 24-часовому циклу. В этом цикле есть два пиковых периода сонливости. Самый большой пик приходится на ночь, а второй - на ранний день.

Дремота после 15:00 может мешать крепкому сну ночью. Такие факторы, как график сна, возраст и прием лекарств также могут сыграть роль в определении лучшего времени суток для сна.

Длительная дремота посреди дня может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой". Тогда может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувства голода, нарушения сна и недостатка энергии.

Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как долго нужно дремать

Эксперты рекомендуют спать днем в течение 20-30 минут, чтобы избежать проблем со сном позже. Это позволит немного выспаться, чтобы повысить бдительность, не впадая в глубокий сон.

Пробуждение от глубокого сна может вызвать вялость.

Если вы страдаете от бессонницы, то необходимо обратиться к врачу, если: