Сьомга чи форель? Яка риба корисніша і чи варто переплачувати

У чому користь форелі

Відомо, що форель містить жирні кислоти Омега-3, вітаміни В6 та В12, фосфор та селен. Нежирний білок риби у "комплексі" з корисними речовинами позитивно впливають на роботу мозку, покращують пам'ять, здатні зменшити запалення та захистити від хвороб серця.

У форелі міститься важливий мінерал ніацин, який допомагає перетравлювати їжу, покращує шкіру та роботу нервової системи. А вітаміни групи В важливі для кровообігу та навіть створення ДНК.

Енергетична цінність форелі (на 100 грамів):

141 калорія

6 грамів жирів, 1,4 г. насичених

0 грамів вуглеводів

0 грамів цукру

20 грамів білків.

Окрім цього, форель містить 51 мг натрію, 377 мг калію, 0 грамів трансжирів, 59 мг холестерину та 0 грамів харчових волокон.

Що робить форель корисною (фото: freepik.com)

У чому користь сьомги

Цей вид лососевої риби теж дуже корисний. Сьомга містить корисні амінокислоти та вітаміни В1, які допомагають при порушеннях травлення та здатні знизити ризик серцевих захворювань. Окрім цього, у складі є інші вітаміни групи В, калій, фосфор, йод, хром та селен.

Сьомга допомагає покращити функції шкіри, бореться з анемією та неврологічними розладами. Окрім цього, ця риба здатна позитивна вплинути на зір, стан шкіри, зубів, кісток, волосся та нігтів. Корисні речовини у сьомзі покращують гормональний рівень та підтримує здоров'я на системних рівнях.

Чим корисна сьомга (фото: freepik.com)

Енергетична цінність сьомги (на 100 грамів):

142 калорії

6,3 грама жирів

0 грамів вуглеводів

0 грамів цукру

19,8 грама білків.

Окрім цього, у цій рибі 0 грамів трансжирів, стільки ж клітковини та крохмалю, 55 грамів крохмалю, 2,5 грама золи, 15,1 грама вітаміну В1, 16,8 грама калію, 26,3 грама фосфору.

Як відрізнити форель від сьомги

Ці обидва види лососевих дуже смачні та ніжні. Але різниця між ними. Потрібно звертати увагу на такі фактори

зовнішній вигляд цілих риб - сьомга має витягнуту та "гостру" голову й світло-сірі з червоними відтінками смужки на боках, а форель - округлу голову

розмір - сьомга зазвичай більше (5-6 кілограмів), а форель не важить понад 4 кілограми

колір м'яса - сьомга ніжно рожева, а форель майже червона

смак - сьомга більш жирна, тому підходить для соління, а форель краще коптити та запікати.

Як відрізнити форель від сьомги (фото: freepik.com)

Сьомга чи форель - яка риба більш корисна

Враховуйте усі поживні властивості. В залежності від того, які корисні речовини ви хочете отримати, обирайте відповідну рибу.

Взагалі вважається, що форель більш дієтична. А сьомгу додають у раціон як джерело "корисних" жирів.

Втім, також важливо врахувати індивідуальні особливості та не забувати про можливу алергічну реакцію. Переплачувати чи ні - вирішувати вам, ціни на сьомгу та форель дійсно різні, але відрізняється і їхній смак.