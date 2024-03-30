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Знизять холестерин та покращать здоров'я. Ці продукти треба їсти щодня

Субота 30 березня 2024 10:53
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Знизять холестерин та покращать здоров'я. Ці продукти треба їсти щодня Якы продукти корисні для серця (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Високий рівень холестерину призводить до серйозних проблем, а тому людям, які дбають про своє здоров'я, слід знати, які продукти врятують їх від цього "ворога".

Що їсти, аби знизити холестерин, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eat This Not That.

Чим небезпечний високий рівень холестерину

Якщо жироподібної речовини, яка необхідна для роботи організму, буде у крові надто багато, зростатимуть ризики таких хвороб як інсульт, ішемічна хвороба серця та атеросклероз.

Рівень холестерину підвищується через:

  • погане харчування
  • малорухливий спосіб життя: відсутність фізичної активності.
  • спадковість та деякі хвороби
  • вік
  • куріння.

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Що їсти для зниження холестерину (ілюстрація: freepik.com)

Які продукти допоможуть знизити рівень холестерину

Існують продукти, які не тільки смачні, але й допомагають природним чином контролювати рівень холестерину.

Йдеться про:

  • бобові - клітковина в них "грає вирішальну роль" у боротьбі з холестерином
  • гриби - вони містять хітин, який корисний для здоров'я
  • горіхи макадамі - їх називають джерелом антиоксидантів, харчових волокон і фітостеролів
  • чорнослив - він бореться з запаленням та знижає рівень холестерину
  • овес - завдяки корисним речовинам він покращує роботу травлення
  • авокадо - воно не тільки бореться з "поганим" холестерином, а й допомагає схуднути
  • часник - містить аліцин, який дозволяє покращити роботу серця
  • пагони бамбука - корисні не тільки для боротьби з холестерином, а й для здоров'я серцево-судинної системи
  • маргарин з фітостеролами - корисна альтернатива звичайному маслу
  • жирна риба - знижає рівень холестерину завдяки Омега-3
  • ячмінь - ця крупа є джерелом харчових волокон, вітамінів і мінералів
  • яблука - містять рослинну клітковину
  • чорниця - вона рятує від холестерину завдяки високому вмісту розчинної клітковини та антиоксидантів.

Варто зазначити, що не усі продукти можуть бути корисними для кожної людини. Враховуйте індивідуальні потреби та пам'ятайте, що усі зміни в харчуванні варто узгоджувати з лікарем.

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