Знизять холестерин та покращать здоров'я. Ці продукти треба їсти щодня

Високий рівень холестерину призводить до серйозних проблем, а тому людям, які дбають про своє здоров'я, слід знати, які продукти врятують їх від цього "ворога".

Що їсти, аби знизити холестерин, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eat This Not That .

Варто зазначити, що не усі продукти можуть бути корисними для кожної людини. Враховуйте індивідуальні потреби та пам'ятайте, що усі зміни в харчуванні варто узгоджувати з лікарем.

Існують продукти, які не тільки смачні, але й допомагають природним чином контролювати рівень холестерину.

Що їсти для зниження холестерину (ілюстрація: freepik.com)

Якщо жироподібної речовини, яка необхідна для роботи організму, буде у крові надто багато, зростатимуть ризики таких хвороб як інсульт, ішемічна хвороба серця та атеросклероз.

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