Соловій і Жадан: історія палкого кохання, зради та емоційного розриву

Нещодавно українська співачка Христина Соловій вперше розповіла про стосунки з письменником і музикантом Сергієм Жаданом . Однак чутки про їхній не лише творчий тандем ширилися серед шанувальників та у мережі задовго до цього. Водночас багатьох шокував той факт, що пара вже не разом.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: шоу "Голос країни", шоу "Ебаут", "24 канал", "ТСН", "Уніан", Wikipedia, шоу "Екзамен".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про особисте життя й спільну творчість цих двох артистів, а також як розвивався їх уже завершений роман.

Життя та колишні захоплення Соловій

Христина Соловій народилася 17 січня 1993 року в Дрогобичі Львівської області.

У 2013 році, навчаючись на третьому курсі університету, дівчина підкорила "Голос країни" старовинною лемківською піснею "Горе долом" і разом із зірковим тренером Святославом Вакарчуком дійшла до півфіналу шоу.

Це стало відправною точкою стрімкої музичної кар'єри, адже Соловій отримала унікальну можливість співпрацювати з відомими особистостями й знімати кліпи на авторські пісні.

Красива, глибока й творча дівчина могла подобатись багатьом юнакам і чоловікам, однак попри неабиякий інтерес публіки до її особистого життя та романтичних стосунків, співачка надійно їх приховувала.

У липні 2023 року Соловій у межах шоу "Ебаут" зізналася, що перші серйозні почуття вона пережила ще у 8 класі - закохалась у хлопця, який на той момент уже перебував у стосунках. Попри це вони зблизилися і майбутня артистка усвідомлено стала його коханкою.

За її словами, у неї були різні стосунки. Коли їй було 24 роки черговий бойфренд навіть дозволив собі підняти на неї руку на тлі ревнощів після невдалої вечірки.

Звісно, вона з ним врешті порвала, проте сталося це через те що співачка зустріла іншого чоловіка.

Творчий і особистий шлях Жадана

Сергій Жадан народився 23 серпня 1974 року в місті Старобільськ Луганської області, проте заради навчання в університеті й подальшого розвитку переїхав у Харків.

Творчий шлях він починав як літератор і письменник, був навіть викладачем кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

У 2008 році чоловік долучився до запису альбому гурту "Собаки в космосі" (читав власні вірші під акомпанемент музикантів), а у 2014 році на тлі тісної співпраці гурт дістав назву "Жадан і Собаки".

У 2017 році артист став фронтменом новоствореного харківського рок-гурту "Лінія Маннергейма".

Щодо особистого життя Жадан, як і Соловій, розповсюджуватися зайвий раз не любить.

Відомо, що першою дружиною письменника була режисерка харківського театру Світлана Олешко. Разом вони прожили понад 12 років і мають спільного сина Івана.

Згідно з інформацією ЗМІ, після розлучення пара зберегла теплі й дружні стосунки.

У 2008 році Сергій познайомився з працівницею харківського видавництва "Фоліо" Іриною Куніциною й у них закрутився роман. Згодом вона стала його другою дружиною та народила донечку Марію.

Попри те, що жінка веде абсолютно непублічне життя, відомо, що вона опікується Благодійним фондом Сергія Жадана (є керівником організації).

Жадан і Куніцина з донькою (фото: facebook.com/ValentynKuzan)

У 2023 році після майже 15 років шлюбу подружжя подало заяву до Личаківського районного суду Львова та отримало розлучення (справу оформили буквально за кілька місяців).

У заяві зазначалося, що Ірина та Сергій вже досить довго не живуть сімейним життям та не ведуть спільний побут.

Спільна творчість і перші чутки про Соловій і Жадана

16 грудня 2022 року Соловій презентувала перший сингл з ІІІ частини альбому Rosa Ventorum під назвою "Юність". На відео разом із дівчиною неочікувано для багатьох з'явився саме Жадан.

У кліпі вони чуттєво розіграли історію кохання та спогадів - з обіймами та палкими поцілунками.

Слідом за цим у мережі почали поширюватися чутки про те, що захоплення між артистами - не випадкове.

У ЗМІ почали з'являтись буцімто докази їхніх стосунків - то вони прогулювалися парком, тримаючись за руки, то зустрічалися під час тих чи інших спільних заходів, то ходили на одні й ті самі шоу...

Пестощі у кадрі (скріншот: youtube.com/@KhrystynaSoloviy)

На додачу до всього цього стало відомо про "раптове" розлучення Жадана.

Попри шалену увагу до власних персон, артисти ні в чому офіційно не зізнавалися та продовжували спільну творчість.

Палкий поцілунок Соловій і Жадана (скріншот: youtube.com/@KhrystynaSoloviy)

У жовтні 2023 року світ побачив спільний проект Соловій та Жадана під назвою "Серце".

У кліпі вони знову були разом, неначе король та королева. Ця відверта історія кохання, за якою заховалися відданість і сміливість, викликала черговий сплеск емоцій та обговорень.

Більшість фанатів практично однозначно почали заявляти, що артисти є парою.

Водночас ані Христина, ані Сергій цю ситуацію не коментували наголошуючи, що мають право на особисте життя поза медіа та спільну творчість.

Соловій і Жадан у кліпі "Серце" (скріншот: youtube.com/@ZhadanDogs)

Правдива реальність

5 березня у відвертому шоу Маші Єфросиніної "Екзамен" Соловій нарешті розповіла громадськості всю правду про себе і Жадана.

За словами співачки, їхнє кохання почалось випадково.

"Він покликав мене на інтерв'ю. Я пішла до нього в червоному піджачку", - пригадала дівчина й додала, що до цього ні разу з ним не перетиналася.

Водночас вона визнала, що під час спілкування з Сергієм поводилась достатньо кокетливо.

"Це зваблення - несвідоме. Воно у моїй природі. Кожна розмова - це зваблення. Кожна розмова - це маніпуляція. Кожні стосунки - це маніпуляція. І це гра. Я не розраховувала, що у нас будуть стосунки, коли я так поводилась на тому інтерв'ю", - зауважила артистка.

За кілька тижнів після запису інтерв'ю Жадан написав Соловій із пропозицією зробити спільну пісню.

"Я сказала, що мені пісня не сподобалась, і давай спробуємо щось разом", - розповіла дівчина.

За її словами, після цього було ще кілька робочих повідомлень, аж ось ввечері 23 лютого 2022 року він написав, що хотів би з нею "випити". Після цього між ними зав'язалось "романтичне спілкування".

Співачка уточнила, що онлайн-роман тривав упродовж кількох місяців, але потім з віртуального перетворився на цілком реальний. Це відбулось ще до кліпу "Юність" і пильної уваги шанувальників і ЗМІ.

Цікаво, що перше їхнє побачення відбулось на Байковому кладовищі в Києві.

Соловій уточнила, що сама тоді перебувала в інших стосунках, а Жадан ще був одружений.

"Оскільки я у творчості відтворюю свої особисті історії, я запросила його знятися у кліпі й він, звісно, погодився. На той момент наші стосунки були в розпалі - у кліпі "Юність", - поділилася знаменитість.

Також вона розповіла, що не планувала афішувати їхній роман і просила Сергія подавати це "як творчий тандем".

Артисти разом у кліпі "Юність" (скріншот: youtube.com/@KhrystynaSoloviy)

Водночас завершилась історія, за словами Соловій, сумно.

"Ці стосунки - творчі та особисті - це була його ініціатива. І мені раніше було шкода, що мої почуття виявилися не такими сильними, як його. Він дуже цього хотів, а я трішки впала в ілюзію, що я не можу йому цього не дати. Але зрештою я закохалася і все сталося як сталося", - визнала дівчина.

Вона додала, що це була дуже "напружена історія".

"І вона здорово потріпала всім нерви. Зараз я на антидепресантах - з того моменту, як стосунки закінчилися", - зізналась Христина.

За її словами, стосунки із Жаданом скінчились через те, що вона "закохалась і не змогла бути на два фронти".

"Він про це дізнався і мені було дуже шкода. Я хотіла вибрати правильний момент, щоб йому про це сказати", - пригадала зірка.

Водночас вона припустила, що неможливість цих стосунків полягала ще й в тому, що через насичені робочі графіки вдавалося занадто рідко бачитись.

Соловій додала, що з Жаданом нині не спілкується.

"Ми будемо вітатись при зустрічі. Він бажає мені бути щасливою і коханою. А я бажаю йому того самого", - підсумувала співачка.