Соловий и Жадан: история страстной любви, измены и эмоционального разрыва

Недавно украинская певица Христина Соловий впервые рассказала об отношениях с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом . Однако слухи об их не только творческом тандеме распространялись среди поклонников и в сети задолго до этого. В то же время, многих шокировал тот факт, что пара уже не вместе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о личной жизни и совместном творчестве этих двух артистов, а также как развивался их уже завершенный роман.

Жизнь и былые увлечения Соловий

Христина Соловий родилась 17 января 1993 года в Дрогобыче Львовской области.

В 2013 году, учась на третьем курсе университета, девушка покорила "Голос страны" старинной лемковской песней "Горе долом" и вместе со звездным тренером Святославом Вакарчуком дошла до полуфинала шоу.

Это стало отправной точкой стремительной музыкальной карьеры, поскольку Соловий получила уникальную возможность сотрудничать с известными личностями и снимать клипы на авторские песни.

Красивая, глубокая и творческая девушка могла нравиться многим юношам и мужчинам, однако, несмотря на интерес публики к ее личной жизни и романтическим отношениям, певица надежно их скрывала.

В июле 2023 года Соловий в рамках шоу "Эбаут" призналась, что первые серьезные чувства она испытала еще в 8 классе - влюбилась в парня, который на тот момент уже находился в отношениях. Несмотря на это, они сблизились и будущая артистка осознанно стала его любовницей.

По ее словам, у нее были разные отношения. Когда ей было 24 года очередной бойфренд даже позволил себе поднять на нее руку на фоне ревности после неудачной вечеринки.

Конечно, она с ним в конце концов порвала, однако произошло это потому, что певица встретила другого мужчину.

Творческий и личный путь Жадана

Сергей Жадан родился 23 августа 1974 года в городе Старобельск Луганской области, однако ради обучения в университете и дальнейшего развития переехал в Харьков.

Творческий путь он начинал как литератор и писатель, был даже преподавателем кафедры украинской и мировой литературы Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды.

В 2008 году мужчина приобщился к записи альбома группы "Собаки в космосе" (читал собственные стихи под аккомпанемент музыкантов), а в 2014 году на фоне тесного сотрудничества группа получила название "Жадан и Собаки".

В 2017 году артист стал фронтменом только что созданной харьковской рок-группы "Линия Маннергейма".

Что касается личной жизни, Жадан, как и Соловий, распространяться лишний раз не любит.

Известно, что первой женой писателя была режиссер харьковского театра Светлана Олешко. Вместе они прожили более 12 лет и имеют общего сына Ивана.

Согласно информации СМИ, после развода пара сохранила теплые и дружеские отношения.

В 2008 году Сергей познакомился с работницей харьковского издательства "Фолио" Ириной Куницыной и у них закрутился роман. Впоследствии она стала его второй женой и родила дочь Марию.

Несмотря на то, что женщина ведет абсолютно непубличную жизнь, известно, что она занимается Благотворительным фондом Сергея Жадана (является руководителем организации).

Жадан и Куницына с дочерью (фото: facebook.com/ValentynKuzan)

В 2023 году после почти 15 лет брака супруги подали заявление в Лычаковский районный суд Львова и получили развод (дело оформили буквально за несколько месяцев).

В заявлении отмечалось, что Ирина и Сергей уже долго не живут семейной жизнью и не ведут общий быт.

Совместное творчество и первые слухи о Соловий и Жадане

16 декабря 2022 года Соловий представила первый сингл из ІІІ части альбома Rosa Ventorum под названием "Юность". На видео вместе с девушкой неожиданно для многих появился именно Жадан.

В клипе они чувственно разыграли историю любви и воспоминаний - с объятиями и пылкими поцелуями.

Вслед за этим в сети начали распространяться слухи о том, что увлечение между артистами - не случайно.

В СМИ начали появляться якобы доказательства их отношений - то они прогуливались по парку, держась за руки, то встречались во время тех или иных совместных мероприятий, то ходили на одни и те же шоу...

Ласка в кадре (скриншот: youtube.com/@KhrystynaSoloviy)

Вдобавок ко всему этому стало известно о "внезапном" разводе Жадана.

Несмотря на безумное внимание к собственным персонам, артисты ни в чем официально не признавались и продолжали совместное творчество.

Страстный поцелуй Соловий и Жадана (скриншот: youtube.com/@KhrystynaSoloviy)

В октябре 2023 года свет увидел совместный проект Соловий и Жадана под названием "Сердце".

В клипе они снова были вместе, как король и королева. Эта откровенная история любви, за которой укрывались преданность и смелость, вызвала очередной всплеск эмоций и обсуждений.

Большинство фанатов практически однозначно стали заявлять, что артисты являются парой.

В то же время ни Христина, ни Сергей эту ситуацию не комментировали подчеркивая, что имеют право на личную жизнь вне медиа и совместного творчества.

Соловий и Жадан в клипе "Сердце" (скриншот: youtube.com/@ZhadanDogs)

Правдивая реальность

5 марта в откровенном шоу Маше Ефросининой "Экзамен" Соловий наконец-то рассказала общественности всю правду о себе и Жадане.

По словам певицы, их любовь началась случайно.

"Он позвал меня на интервью. Я пошла к нему в красном пиджачке", - вспомнила девушка и добавила, что до этого ни разу с ним не пересекалась.

В то же время она признала, что во время общения с Сергеем вела себя достаточно кокетливо.

"Это обольщение - бессознательное. Оно в моей природе. Каждый разговор - это обольщение. Каждый разговор - это манипуляция. Каждые отношения - это манипуляция. И это игра. Я не рассчитывала, что у нас будут отношения, когда я так вела себя на том интервью", - отметила артистка.

Через несколько недель после записи интервью Жадан написал Соловий с предложением сделать общую песню.

"Я сказала, что мне песня не понравилась, и давай попробуем что-нибудь вместе", - рассказала девушка.

По ее словам, после этого было еще несколько рабочих сообщений, как вдруг вечером 23 февраля 2022 года он написал, что хотел бы с ней "выпить". После этого между ними завязалось "романтическое общение".

Певица уточнила, что онлайн-роман длился несколько месяцев, но затем из виртуального превратился во вполне реальный. Это произошло еще до клипа "Юность" и пристального внимания поклонников и СМИ.

Интересно, что первое их свидание состоялось на Байковом кладбище в Киеве.

Соловий уточнила, что сама тогда была в других отношениях, а Жадан еще был женат.

"Поскольку я в творчестве воспроизвожу свои личные истории, я пригласила его сняться в клипе и он, конечно, согласился. В тот момент наши отношения были в разгаре - в клипе "Юность", - поделилась знаменитость.

Также она рассказала, что не планировала афишировать их роман и просила Сергея преподносить это "как творческий тандем".

Артисты вместе в клипе "Юность" (скриншот: youtube.com/@KhrystynaSoloviy)

В то же время завершилась история, по словам Соловий, грустно.

"Эти отношения - творческие и личные - это была его инициатива. И мне раньше было жаль, что мои чувства оказались не такими сильными, как его. Он очень этого хотел, а я немного впала в иллюзию, что я не могу ему этого не дать. Но в конце концов я влюбилась и все произошло как произошло", - признала девушка.

Она добавила, что это была очень "напряженная история".

"И она здорово потрепала всем нервы. Сейчас я на антидепрессантах - с того момента, как отношения закончились", призналась Христина.

По ее словам, отношения с Жаданом закончились из-за того, что она "влюбилась и не смогла быть на два фронта".

"Он это узнал и мне было очень жаль. Я хотела выбрать правильный момент, чтобы ему об этом сказать", - вспомнила звезда.

В то же время она предположила, что невозможность этих отношений заключалась еще и в том, что из-за насыщенных рабочих графиков удавалось слишком редко видеться.

Соловий добавила, что с Жаданом сейчас не общается.

"Мы будем здороваться при встрече. Он желает мне быть счастливой и любимой. А я желаю ему того же", - подытожила певица.