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Соловьев ответил Зеленскому на приглашение на Донбасс: а мне нельзя

STYLERПерсоны    11.12.2019 - 10:16
Соловьев ответил Зеленскому на приглашение на Донбасс: а мне нельзя
Зеленский опозорил Соловьева на нормандской встрече (коллаж: РБК-Украина)

Появился ответ пропагандиста Путина на приглашение Зеленского на Донбасс

Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам нормандской встречи пригласил пропагандистов Путина во главе с Владимиром Соловьевым приехать на Донбасс и "ручками, ножками посмотреть Украину", прежде чем рассказывать о Донбассе из студии в Москве.

Об этом он заявил в своей авторской пропагандистской программе. Соловьев заявил, что не может приехать, поскольку ему запрещен въезд в Украину. Вместо этого он предложил Владимиру Зеленскому приехать к нему и записать с ним интервью.

Напомним, Владимир Зеленский в конце брифинга довольно резко ответил на вопрос российской журналистки о том готов ли он контактировать с жителями оккупированного Донбасса.

Президент Украины сказал, что недавно ездил в Станицу Луганскую, где лично общался с жителями оккупированного Донбасса.

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваши, есть там товарищ Соловьев, весело говорит в Москве, что там происходит. А я всегда говорю - приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли, или что там, Brioni не испачкаете..." - заявил Зеленский.

Пресс-конференция по итогам нормандской встречи (видео: YouTube/Українська правда)

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