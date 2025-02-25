Соломія Вітвіцька показала романтичні фото з нареченим-військовим

Вітвіцька зворушливо звернулася до коханого, який нещодавно зробив їй пропозицію руки та серця.

"Сьогодні твій день, і я знову хочу сказати, як сильно пишаюся тобою. Ти - не просто мій захисник, ти - людина, яка щодня оберігає не тільки мене, а й нашу країну", - підкреслила вона.



Соломія Вітвіцька показала нареченого-військового (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Також вона зазначила у своєму привітанні, що минулий рік був дуже різним, але вона сподівається, що все найкраще попереду.

"З днем народження! Нехай кожен твій день буде наповнений світлом, теплом і любов'ю", - підсумувала Вітвіцька.



Вітвіцька поділилася романтичним фото з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Як відреагували в мережі

Фоловери української телеведучої приєдналися до привітань у коментарях:

"Ангелів на плечі вашому чоловікові"

"Щастя вам! Хочу побажати безмежного здоров'я, спокою в душі, більше хороших і добрих людей поруч"

"Вітаю з іменинником"

"Суперова пара! Дуже красиві та схожі"

"Здоров'я, миру і всіх благ"

"Щирі вітання та найкращі побажання! Ви - прекрасна пара, щастя вам завжди й всюди! Втілення всіх мрій".



Соломія Вітвіцька показала нареченого (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Нагадаємо, Вітвіцька з 2013 по 2021 рік була одружена з режисером і кліпмейкером Владом Кочатковим.

А з Олексієм Ситайлом вона була знайома і навіть бачилася кілька разів на святах у спільних знайомих. Однак близьке спілкування зав'язалося вже після початку повномасштабного вторгнення РФ, коли телеведуча відвозила допомогу на Бахмутський напрямок.

Як розповідала вона в одному з інтерв'ю, Олексій звернувся до неї по допомогу - його підрозділу потрібні були генератори. Вітвіцька, яка займалася волонтерством ще з 2014 року, з радістю вирішила допомогти. Саме після цього в них зав'язалися стосунки.

14 лютого 2025 року коханий зробив телеведучій пропозицію руки та серця під час відпустки в Буковелі.