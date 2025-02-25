Соломия Витвицкая показала романтические фото с женихом-военным

Витвицкая трогательно обратилась к любимому, который недавно сделал ей предложение руки и сердца.

"Сегодня твой день, и я снова хочу сказать, как сильно горжусь тобой. Ты - не просто мой защитник, ты - человек, который каждый день оберегает не только меня, но и нашу страну", - подчеркнула она.



Соломия Витвицкая показала жениха-военного (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Также она отметила в своем поздравлении, что прошлый год был очень разным, но она надеется, что все лучшее впереди.

"С днем ​​рождения! Пусть каждый твой день будет наполнен светом, теплом и любовью", - подытожила Витвицкая.



Витвицкая поделилась романтическим фото с возлюбленным (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской телеведущей присоединились к поздравлениям в комментариях:

"Ангелов на плече вашему мужу"

"Счастья вам! Хочу пожелать безграничного здоровья, покоя в душе, побольше хороших и добрых людей рядом"

"Поздравляю с именинником"

"Суперовая пара! Очень красивые и похожие"

"Здоровья, мира и всех благ"

"Искренние поздравления и лучшие пожелания! Вы - прекрасная пара, счастья вам всегда и всюду! Воплощение всех мечтаний".



Соломия Витвицкая показала жениха (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Напомним, Витвицкая с 2013 по 2021 год была замужем за режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым.

А с Алексеем Ситайло она была знакома и даже виделась несколько раз на праздниках у общих знакомых. Однако близкое общение завязалось уже после начала полномасштабного вторжения РФ, когда телеведущая отвозила помощь на Бахмутское направление.

Как рассказывала она в одном из интервью, Алексей обратился к ней за помощью - его подразделению нужны были генераторы. Витвицкая, которая занималась волонтерством еще с 2014 года, с радостью решила помочь. Именно после этого у них завязались отношения.

14 февраля 2025 года возлюбленный сделал телеведущей предложение руки и сердце во время отпуска в Буковеле.