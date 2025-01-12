Солодкі ласощі можуть бути отрутою. Спричиняє набір ваги та проблеми з серцем

Що відомо про солодощі та діабет

Сьогодні все більше людей у ​​всьому світі страждають на цукровий діабет 2 типу та захворювання серця.

Американські дослідники проаналізували медичні записи про споживання солодких напоїв у 184 країнах світу з 1990 по 2020 рік. Аналіз показав, що вживання підсолоджених напоїв є причиною 2,2 мільйона нових випадків діабету (9,8% усіх нових випадків діабету 2 типу з різних причин) і понад 1 мільйона діагнозів захворювань серця щороку (3,1% усіх випадків серцевих захворювань).

Вчені підкреслюють той факт, що рідка форма солодкого напою, що містить велику кількість цукру, швидко підвищує рівень цукру в крові.

Регулярне вживання підсолоджених газованих напоїв, таких як кола, фанта або енергетичні напої, знижує ефективність організму в регулюванні рівня цукру в крові, що може призвести до розвитку діабету 2 типу і викликає запалення в організмі, що призводить до затвердіння кровоносних судин і може призвести до серцевих захворювань.

Чому солодкі газовані напої такі шкідливі

Завдяки своїй рідкій формі газовані напої вживаються та швидко засвоюються, що призводить до меншого насичення, більшого споживання калорій та збільшення ваги.

Великі дози швидко засвоюваної глюкози також активують інсулін та інші регуляторні шляхи, що може призвести до утворення вісцерального жиру, резистентності до інсуліну в печінці та скелетних м’язах і збільшення ваги.

"Великі дози швидко засвоюваної фруктози безпосередньо активують синтез жиру в печінці, що призводить до ектопічного відкладення жиру та метаболічної дисфункції печінки та м’язів", – йдеться в аналізі дослідження.

Така ситуація призводить до швидкого підвищення рівня цукру в крові, порушення регуляції гормональної системи та обміну речовин, а отже, до швидкого набору ваги.

Накопичення великої кількості жирової тканини, особливо у вигляді вісцерального жиру, призводить не тільки до ожиріння і цукрового діабету 2 типу, а й до хронічного запалення, що небезпечно для здоров'я і навіть життя.

Надмірне ожиріння та метаболічна дисфункція активують запальні цитокіни та збільшують ризик гіпертонії, дисліпідемії та діабету.

Усі ці фактори ризику прискорюють атеросклероз і нестабільність бляшок, сприяючи ішемічним серцево-судинним подіям, додають дослідники у своєму аналізі.