Сладкое лакомство может быть ядом. Вызывает набор веса и проблемы с сердцем

Что известно о сладостях и диабете

Сегодня все больше людей во всем мире страдают сахарным диабетом 2 типа и заболеваниями сердца.

Американские исследователи проанализировали медицинские записи о потреблении сладких напитков в 184 странах мира с 1990 по 2020 год. Анализ показал, что употребление подслащенных напитков является причиной 2,2 миллиона новых случаев диабета (9,8% всех новых случаев диабета 2 типа по разным причинам) и более 1 миллиона диагнозов заболеваний сердца ежегодно (3,1% всех случаев сердечных заболеваний).

Ученые подчеркивают тот факт, что жидкая форма сладкого напитка, содержащая большое количество сахара, быстро повышает уровень сахара в крови.

Регулярное употребление подслащенных газированных напитков, таких как кола, фанта или энергетические напитки, снижает эффективность организма в регулировании уровня сахара в крови, что может привести к развитию диабета 2 типа и вызывает воспаление в организме, что приводит к затвердению кровеносных сосудов и может привести к сердечным заболеваниям.

Почему сладкие газированные напитки так вредны

Благодаря своей жидкой форме газированные напитки употребляются и быстро усваиваются, что приводит к меньшему насыщению, большему потреблению калорий и увеличению веса.

Большие дозы быстро усваиваемой глюкозы также активируют инсулин и другие регуляторные пути, что может привести к образованию висцерального жира, резистентности к инсулину в печени и скелетных мышцах и увеличению веса.

"Большие дозы быстро усваиваемой фруктозы непосредственно активируют синтез жира в печени, что приводит к эктопическому отложению жира и метаболической дисфункции печени и мышц", - говорится в анализе исследования.

Такая ситуация приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови, нарушению регуляции гормональной системы и обмена веществ, а следовательно, к быстрому набору веса.

Накопление большого количества жировой ткани, особенно в виде висцерального жира, приводит не только к ожирению и сахарному диабету 2 типа, но и к хроническому воспалению, что опасно для здоровья и даже жизни.

Чрезмерное ожирение и метаболическая дисфункция активируют воспалительные цитокины и увеличивают риск гипертонии, дислипидемии и диабета.

Все эти факторы риска ускоряют атеросклероз и нестабильность бляшек, способствуя ишемическим сердечно-сосудистым событиям, добавляют исследователи в своем анализе.