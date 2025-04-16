Солодке без шкоди: який шоколад дійсно корисний для здоров'я?

Шоколад - улюблені ласощі багатьох, але за красивою обгорткою може ховатися небезпека. Як обрати дійсно якісний та безпечний шоколад серед сотень варіантів на полицях супермаркетів?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Людмили Матішинець.
За словами експерта, мінімум складає близько 70% какао. Саме з цього рівня концентрації в шоколаді достатньо флавоноїдів - потужних антиоксидантів, що підтримують здоровʼя серцево-судинної системи та зменшують запалення.
85% какао - містить більше флавоноїдів, менше цукру. Тоді як 99% какао - майже без цукру, але такий шоколад дуже гіркий, може бути менш прийнятним за смаком.
Рекомендовано 20-30 г чорного шоколаду (85%) 2-4 рази на тиждень.
Дослідження показало, що вживання шоколаду (85%) протягом 3 тижнів:
Варто шукати шоколад з такими інгредієнтами:
Категорично небажані такі складові:
Експерт пояснила, що відсоток какао - це сума какао-маси та какао-масла, але він не гарантує низький вміст цукру. У деяких шоколадах 70% какао, але цукор іде першим у складі, що означає, що його більше за інші інгредієнти
Хороший варіант - не більше 20-25 г цукру на 100 г продукту. Ідеально, якщо цукор - третій або нижче у складі.
Підсолоджувачі можуть бути доречними, якщо ви уникаєте цукру (діабет, інсулінорезистентність, худнете). Або ж обираєте продукти, в якому є підсолоджувачі, такі як еритрит, стевія або алулоза.
Не рекомендується аспартам та сукралоза - через суперечливі дані щодо метаболічного впливу.
Рекомендовані такі добавки:
Варто уникати шоколаду з такими добавками:
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