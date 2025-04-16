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Солодке без шкоди: який шоколад дійсно корисний для здоров'я?

Як вибрати безпечний шоколад в магазині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Шоколад - улюблені ласощі багатьох, але за красивою обгорткою може ховатися небезпека. Як обрати дійсно якісний та безпечний шоколад серед сотень варіантів на полицях супермаркетів?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Людмили Матішинець.

Який мінімальний відсоток какао має бути в шоколаді

За словами експерта, мінімум складає близько 70% какао. Саме з цього рівня концентрації в шоколаді достатньо флавоноїдів - потужних антиоксидантів, що підтримують здоровʼя серцево-судинної системи та зменшують запалення.

﻿﻿85% какао - містить більше флавоноїдів, менше цукру. Тоді як ﻿﻿99% какао - майже без цукру, але такий шоколад дуже гіркий, може бути менш прийнятним за смаком.

Як часто можна їсти чорний шоколад

Рекомендовано 20-30 г чорного шоколаду (85%) 2-4 рази на тиждень.

Дослідження показало, що вживання шоколаду (85%) протягом 3 тижнів:

  • ﻿﻿зменшило негативні емоції
  • ﻿﻿підвищило різноманіття кишкової мікробіоти
  • ﻿﻿покращило психоемоційний стан

Які інгредієнти повинні бути

Варто шукати шоколад з такими інгредієнтами:

  • какао-маса, какао-масло
  • тростинний цукор (у помірній кількості)
  • натуральна ваніль або екстракт ванілі

Категорично небажані такі складові:

  • пальмова олія або гідрогенізовані жири - можуть впливати на ліпідний профіль
  • ванілін (штучний ароматизатор) - часто використовується замість справжньої ванілі
  • емульгатори (Е476 - полігліцерол полірицинолеат) - досі досліджується безпечність довгострокового вживання
  • мальтодекстрин, сироп глюкози - мають високий глікемічний індекс

Експерт пояснила, що відсоток какао - це сума какао-маси та какао-масла, але він не гарантує низький вміст цукру. У деяких шоколадах 70% какао, але цукор іде першим у складі, що означає, що його більше за інші інгредієнти

Хороший варіант - не більше 20-25 г цукру на 100 г продукту. Ідеально, якщо цукор - третій або нижче у складі.

Чи варто купувати шоколад із підсолоджувачами

Підсолоджувачі можуть бути доречними, якщо ви уникаєте цукру (діабет, інсулінорезистентність, худнете). Або ж обираєте продукти, в якому є підсолоджувачі, такі як еритрит, стевія або алулоза.

Не рекомендується аспартам та сукралоза - через суперечливі дані щодо метаболічного впливу.

Безпечні та шкідливі добавки в шоколаді

Рекомендовані такі добавки:

  • горіхи (мигдаль, волоські, фундук) - джерело Омега-3, білка, клітковини
  • сублімовані ягоди - антиоксиданти, поліфеноли
  • какао-крупка (nibs) - додатковий заряд флавоноїдів

Варто уникати шоколаду з такими добавками:

  • карамель, печиво, трюфельні начинки, маршмелоу - містять дуже багато цукру, транжирів та штучних домішок
  • цукати в сиропі - часто містять глюкозно-фруктозний сироп

 

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