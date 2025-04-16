Сладкое без вреда: какой шоколад действительно полезен для здоровья?

Какой минимальный процент какао должен быть в шоколаде

По словам эксперта, минимум составляет около 70% какао. Именно с этого уровня концентрации в шоколаде достаточно флавоноидов - мощных антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и уменьшают воспаление.

85% какао - содержит больше флавоноидов, меньше сахара. Тогда как 99% какао - почти без сахара, но такой шоколад очень горький, может быть менее приемлемым по вкусу.

Как часто можно есть черный шоколад

Рекомендовано 20-30 г черного шоколада (85%) 2-4 раза в неделю.

Исследование показало, что употребление шоколада (85%) в течение 3 недель:

уменьшило негативные эмоции

повысило многообразие кишечной микробиоты

улучшило психоэмоциональное состояние

Какие ингредиенты должны быть

Стоит искать шоколад с такими ингредиентами:

какао-масса, какао-масло

тростниковый сахар (в умеренном количестве)

натуральная ваниль или экстракт ванили

Категорически нежелательны следующие составляющие:

пальмовое масло или гидрогенизированные жиры - могут влиять на липидный профиль

ванилин (искусственный ароматизатор) - часто используется вместо настоящей ванили

эмульгаторы (Е476 - полиглицерол полирицинолеат) - до сих пор исследуется безопасность долгосрочного употребления

мальтодекстрин, сироп глюкозы - имеют высокий гликемический индекс

Эксперт объяснила, что процент какао - это сумма какао-массы и какао-масла, но он не гарантирует низкое содержание сахара. В некоторых шоколадах 70% какао, но сахар идет первым в составе, что означает, что его больше других ингредиентов

Хороший вариант - не более 20-25 г сахара на 100 г продукта. Идеально, если сахар - третий или ниже в составе.

Стоит ли покупать шоколад с подсластителями

Подсластители могут быть уместными, если вы избегаете сахара (диабет, инсулинорезистентность, худеете). Или же выбираете продукты, в котором есть подсластители, такие как эритрит, стевия или алулоза.

Не рекомендуется аспартам и сукралоза - из-за противоречивых данных о метаболическом влиянии.

Безопасные и вредные добавки в шоколаде

Рекомендованы следующие добавки:

орехи (миндаль, грецкие, фундук) - источник Омега-3, белка, клетчатки

сублимированные ягоды - антиоксиданты, полифенолы

какао-крупка (nibs) - дополнительный заряд флавоноидов

Стоит избегать шоколада с такими добавками: