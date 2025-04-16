Сладкое без вреда: какой шоколад действительно полезен для здоровья?

Шоколад - любимое лакомство многих, но за красивой оберткой может скрываться опасность. Как выбрать действительно качественный и безопасный шоколад среди сотен вариантов на полках супермаркетов?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Людмилы Матишинец.
По словам эксперта, минимум составляет около 70% какао. Именно с этого уровня концентрации в шоколаде достаточно флавоноидов - мощных антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и уменьшают воспаление.
85% какао - содержит больше флавоноидов, меньше сахара. Тогда как 99% какао - почти без сахара, но такой шоколад очень горький, может быть менее приемлемым по вкусу.
Рекомендовано 20-30 г черного шоколада (85%) 2-4 раза в неделю.
Исследование показало, что употребление шоколада (85%) в течение 3 недель:
Стоит искать шоколад с такими ингредиентами:
Категорически нежелательны следующие составляющие:
Эксперт объяснила, что процент какао - это сумма какао-массы и какао-масла, но он не гарантирует низкое содержание сахара. В некоторых шоколадах 70% какао, но сахар идет первым в составе, что означает, что его больше других ингредиентов
Хороший вариант - не более 20-25 г сахара на 100 г продукта. Идеально, если сахар - третий или ниже в составе.
Подсластители могут быть уместными, если вы избегаете сахара (диабет, инсулинорезистентность, худеете). Или же выбираете продукты, в котором есть подсластители, такие как эритрит, стевия или алулоза.
Не рекомендуется аспартам и сукралоза - из-за противоречивых данных о метаболическом влиянии.
Рекомендованы следующие добавки:
Стоит избегать шоколада с такими добавками:
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