Солодке без шкоди: який шоколад дійсно корисний для здоров'я?
Шоколад - улюблені ласощі багатьох, але за красивою обгорткою може ховатися небезпека. Як обрати дійсно якісний та безпечний шоколад серед сотень варіантів на полицях супермаркетів?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Людмили Матішинець.
Який мінімальний відсоток какао має бути в шоколаді
За словами експерта, мінімум складає близько 70% какао. Саме з цього рівня концентрації в шоколаді достатньо флавоноїдів - потужних антиоксидантів, що підтримують здоровʼя серцево-судинної системи та зменшують запалення.
85% какао - містить більше флавоноїдів, менше цукру. Тоді як 99% какао - майже без цукру, але такий шоколад дуже гіркий, може бути менш прийнятним за смаком.
Як часто можна їсти чорний шоколад
Рекомендовано 20-30 г чорного шоколаду (85%) 2-4 рази на тиждень.
Дослідження показало, що вживання шоколаду (85%) протягом 3 тижнів:
- зменшило негативні емоції
- підвищило різноманіття кишкової мікробіоти
- покращило психоемоційний стан
Які інгредієнти повинні бути
Варто шукати шоколад з такими інгредієнтами:
- какао-маса, какао-масло
- тростинний цукор (у помірній кількості)
- натуральна ваніль або екстракт ванілі
Категорично небажані такі складові:
- пальмова олія або гідрогенізовані жири - можуть впливати на ліпідний профіль
- ванілін (штучний ароматизатор) - часто використовується замість справжньої ванілі
- емульгатори (Е476 - полігліцерол полірицинолеат) - досі досліджується безпечність довгострокового вживання
- мальтодекстрин, сироп глюкози - мають високий глікемічний індекс
Експерт пояснила, що відсоток какао - це сума какао-маси та какао-масла, але він не гарантує низький вміст цукру. У деяких шоколадах 70% какао, але цукор іде першим у складі, що означає, що його більше за інші інгредієнти
Хороший варіант - не більше 20-25 г цукру на 100 г продукту. Ідеально, якщо цукор - третій або нижче у складі.
Чи варто купувати шоколад із підсолоджувачами
Підсолоджувачі можуть бути доречними, якщо ви уникаєте цукру (діабет, інсулінорезистентність, худнете). Або ж обираєте продукти, в якому є підсолоджувачі, такі як еритрит, стевія або алулоза.
Не рекомендується аспартам та сукралоза - через суперечливі дані щодо метаболічного впливу.
Безпечні та шкідливі добавки в шоколаді
Рекомендовані такі добавки:
- горіхи (мигдаль, волоські, фундук) - джерело Омега-3, білка, клітковини
- сублімовані ягоди - антиоксиданти, поліфеноли
- какао-крупка (nibs) - додатковий заряд флавоноїдів
Варто уникати шоколаду з такими добавками:
- карамель, печиво, трюфельні начинки, маршмелоу - містять дуже багато цукру, транжирів та штучних домішок
- цукати в сиропі - часто містять глюкозно-фруктозний сироп
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