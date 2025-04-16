Сладкое без вреда: какой шоколад действительно полезен для здоровья?
Шоколад - любимое лакомство многих, но за красивой оберткой может скрываться опасность. Как выбрать действительно качественный и безопасный шоколад среди сотен вариантов на полках супермаркетов?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Людмилы Матишинец.
Какой минимальный процент какао должен быть в шоколаде
По словам эксперта, минимум составляет около 70% какао. Именно с этого уровня концентрации в шоколаде достаточно флавоноидов - мощных антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и уменьшают воспаление.
85% какао - содержит больше флавоноидов, меньше сахара. Тогда как 99% какао - почти без сахара, но такой шоколад очень горький, может быть менее приемлемым по вкусу.
Как часто можно есть черный шоколад
Рекомендовано 20-30 г черного шоколада (85%) 2-4 раза в неделю.
Исследование показало, что употребление шоколада (85%) в течение 3 недель:
- уменьшило негативные эмоции
- повысило многообразие кишечной микробиоты
- улучшило психоэмоциональное состояние
Какие ингредиенты должны быть
Стоит искать шоколад с такими ингредиентами:
- какао-масса, какао-масло
- тростниковый сахар (в умеренном количестве)
- натуральная ваниль или экстракт ванили
Категорически нежелательны следующие составляющие:
- пальмовое масло или гидрогенизированные жиры - могут влиять на липидный профиль
- ванилин (искусственный ароматизатор) - часто используется вместо настоящей ванили
- эмульгаторы (Е476 - полиглицерол полирицинолеат) - до сих пор исследуется безопасность долгосрочного употребления
- мальтодекстрин, сироп глюкозы - имеют высокий гликемический индекс
Эксперт объяснила, что процент какао - это сумма какао-массы и какао-масла, но он не гарантирует низкое содержание сахара. В некоторых шоколадах 70% какао, но сахар идет первым в составе, что означает, что его больше других ингредиентов
Хороший вариант - не более 20-25 г сахара на 100 г продукта. Идеально, если сахар - третий или ниже в составе.
Стоит ли покупать шоколад с подсластителями
Подсластители могут быть уместными, если вы избегаете сахара (диабет, инсулинорезистентность, худеете). Или же выбираете продукты, в котором есть подсластители, такие как эритрит, стевия или алулоза.
Не рекомендуется аспартам и сукралоза - из-за противоречивых данных о метаболическом влиянии.
Безопасные и вредные добавки в шоколаде
Рекомендованы следующие добавки:
- орехи (миндаль, грецкие, фундук) - источник Омега-3, белка, клетчатки
- сублимированные ягоды - антиоксиданты, полифенолы
- какао-крупка (nibs) - дополнительный заряд флавоноидов
Стоит избегать шоколада с такими добавками:
- карамель, печенье, трюфельные начинки, маршмеллоу - содержат очень много сахара, транжиров и искусственных добавок
- цукаты в сиропе - часто содержат глюкозно-фруктозный сироп
Вас может заинтересовать
- Почему на шоколаде появляется белый налет и безопасен ли он для здоровья
- 8 продуктов, которые могут снизить риск рака и диабета
- Ягода №1, которая способствует быстрому и легкому похудению
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.