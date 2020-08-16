Солнце и жара побалуют украинцев перед скорыми затяжными грозами: прогноз синоптиков

Синоптики предупредили о скорых грозовых дождях в Украине
Погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет преимущественно солнечной, жаркой, а осадки в виде кратковременных дождей ожидаются только в ряде западных районах.
Так, на Закарпатье пройдут грозы, а на остальной части территории страны будет сухо. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.
При этом уже с начала следующей недели ситуация будет меняться - с понедельника грозовые дожди накроют все западные области и продержатся несколько дней, постепенно расширяя свою "зону контроля". Впрочем, теплые градусы никуда не денутся.
В это воскресенье на Севере и в Центре температура воздуха составит в дневное время приятные +22... +26 градусов, а после захода солнца градусники покажут +10... +13 градусов.
В западных областях ожидается днем от +25 до +27 градусов, а ночью столбики термометров будут варьироваться в пределах +13... +17 градусов.
На Востоке воздух прогреется максимум до +24 градусов днем, и в темное время суток температура составит +11... +13 градусов.
В южных регионах ожидается от +24 до +27 градусов днем, а ночью будет от +14 до +16 градусов.
В Киеве температура воздуха в дневное время составит максимум +26 градусов, а ночью не опустится ниже +11 градусов. Дожди в столице не ожидаются.
Карта погоды в Украине 16 августа (фото: meteo.gov.ua)
Ранее синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды и рассказали, что осень будет прохладной и заморозки наступят быстро.
Также мы писали о том, что в Украине в ближайшую неделю возможен период "холодной засухи".