Солнце и жара побалуют украинцев перед скорыми затяжными грозами: прогноз синоптиков

Погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет преимущественно солнечной, жаркой, а осадки в виде кратковременных дождей ожидаются только в ряде западных районах.

Так, на Закарпатье пройдут грозы, а на остальной части территории страны будет сухо. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

При этом уже с начала следующей недели ситуация будет меняться - с понедельника грозовые дожди накроют все западные области и продержатся несколько дней, постепенно расширяя свою "зону контроля". Впрочем, теплые градусы никуда не денутся.

В это воскресенье на Севере и в Центре температура воздуха составит в дневное время приятные +22... +26 градусов, а после захода солнца градусники покажут +10... +13 градусов.

В западных областях ожидается днем от +25 до +27 градусов, а ночью столбики термометров будут варьироваться в пределах +13... +17 градусов.

На Востоке воздух прогреется максимум до +24 градусов днем, и в темное время суток температура составит +11... +13 градусов.

В южных регионах ожидается от +24 до +27 градусов днем, а ночью будет от +14 до +16 градусов.

В Киеве температура воздуха в дневное время составит максимум +26 градусов, а ночью не опустится ниже +11 градусов. Дожди в столице не ожидаются.

Температура воздуха в облцентрах Украины 16 августа

Винница: +25... +27

Днепр: +24... +26

Донецк: +23... +25

Житомир: +25... +27

Запорожье: +25... +27

Ивано-Франковск: + 25... +27

Киев: +24... +26

Кропивницкий: + 25... +27

Луганск: +22... +24

Луцк: +25... +27

Львов: +25... +27

Николаев: +26... +28

Одесса: +24... +26

Полтава: +23 ... +25

Ровно: +25... +27

Симферополь: +25... +27

Суммы: + 23... +25

Тернополь: +24... +26

Ужгород: +25... +27

Харьков: + 22 ... +24

Херсон: + 26 ... +28

Хмельницкий: +24... +26

Черкассы: + 25... +27

Чернигов: +24... +26

Черновцы: +24... +26

Карта погоды в Украине 16 августа (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды и рассказали, что осень будет прохладной и заморозки наступят быстро.

Также мы писали о том, что в Украине в ближайшую неделю возможен период "холодной засухи".