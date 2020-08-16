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Сонце і спека потішать українців перед затяжними грозами незабаром: прогноз синоптиків

Автор: Володимир Костирін

Синоптики попередили про грозові дощі незабаром в Україні

Погода в Україні в неділю, 16 серпня, буде переважно сонячною, спекотною, а опади у вигляді короткочасних дощів очікуються тільки в деяких західних районах.

Так, на Закарпатті пройдуть грози, а на решті частини території країни буде сухо. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

При цьому вже з початку наступного тижня ситуація буде змінюватися - з понеділка грозові дощі накриють всі західні області та протримаються кілька днів, поступово розширюючи свою "зону контролю". Втім, теплі градуси нікуди не подінуться.

У цю неділю на Півночі та в Центрі температура повітря складе в денний час приємні +22... +26 градусів, а після заходу сонця градусники покажуть +10... +13 градусів.

У західних областях очікується вдень від +25 до +27 градусів, а вночі стовпчики термометрів варіюватимуться в межах +13... +17 градусів.

На Сході повітря прогріється максимум до +24 градусів вдень, і в темний час доби температура складе +11... +13 градусів.

У південних регіонах очікується від +24 до +27 градусів вдень, а вночі від +14 до +16 градусів.

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У Києві температура повітря в денний час складе максимум +26 градусів, а вночі не опуститься нижче +11 градусів. Дощі у столиці не очікуються.

Температура повітря в облцентрах України 16 серпня

  • Вінниця: +25... +27
  • Дніпро: +24... +26
  • Донецьк: +23... +25
  • Житомир: +25... +27
  • Запоріжжя: +25... +27
  • Івано-Франківськ: + 25... +27
  • Київ: +24... +26
  • Кропивницький: + 25... +27
  • Луганськ: +22... +24
  • Луцьк: +25... +27
  • Львів: +25... +27
  • Миколаїв: +26... +28
  • Одеса: +24... +26
  • Полтава: +23 ... +25
  • Рівне: +25... +27
  • Сімферополь: +25... +27
  • Суми: + 23... +25
  • Тернопіль: +24... +26
  • Ужгород: +25... +27
  • Харків: + 22 ... +24
  • Херсон: + 26 ... +28
  • Хмельницький: +24... +26
  • Черкаси: + 25... +27
  • Чернігів: +24... +26
  • Чернівці: +24... +26

Карта погоди в Україні 16 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики засмутили українців прогнозом погоди та розповіли, що осінь буде прохолодною і настануть заморозки швидко.

Також ми писали про те, що в Україні у найближчий тиждень можливий період "холодної посухи".

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