Сонце і спека потішать українців перед затяжними грозами незабаром: прогноз синоптиків

Погода в Україні в неділю, 16 серпня, буде переважно сонячною, спекотною, а опади у вигляді короткочасних дощів очікуються тільки в деяких західних районах.

Так, на Закарпатті пройдуть грози, а на решті частини території країни буде сухо. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

При цьому вже з початку наступного тижня ситуація буде змінюватися - з понеділка грозові дощі накриють всі західні області та протримаються кілька днів, поступово розширюючи свою "зону контролю". Втім, теплі градуси нікуди не подінуться.

У цю неділю на Півночі та в Центрі температура повітря складе в денний час приємні +22... +26 градусів, а після заходу сонця градусники покажуть +10... +13 градусів.

У західних областях очікується вдень від +25 до +27 градусів, а вночі стовпчики термометрів варіюватимуться в межах +13... +17 градусів.

На Сході повітря прогріється максимум до +24 градусів вдень, і в темний час доби температура складе +11... +13 градусів.

У південних регіонах очікується від +24 до +27 градусів вдень, а вночі від +14 до +16 градусів.

У Києві температура повітря в денний час складе максимум +26 градусів, а вночі не опуститься нижче +11 градусів. Дощі у столиці не очікуються.

Температура повітря в облцентрах України 16 серпня

Вінниця: +25... +27

Дніпро: +24... +26

Донецьк: +23... +25

Житомир: +25... +27

Запоріжжя: +25... +27

Івано-Франківськ: + 25... +27

Київ: +24... +26

Кропивницький: + 25... +27

Луганськ: +22... +24

Луцьк: +25... +27

Львів: +25... +27

Миколаїв: +26... +28

Одеса: +24... +26

Полтава: +23 ... +25

Рівне: +25... +27

Сімферополь: +25... +27

Суми: + 23... +25

Тернопіль: +24... +26

Ужгород: +25... +27

Харків: + 22 ... +24

Херсон: + 26 ... +28

Хмельницький: +24... +26

Черкаси: + 25... +27

Чернігів: +24... +26

Чернівці: +24... +26

Карта погоди в Україні 16 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики засмутили українців прогнозом погоди та розповіли, що осінь буде прохолодною і настануть заморозки швидко.

Також ми писали про те, що в Україні у найближчий тиждень можливий період "холодної посухи".