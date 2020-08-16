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Солнце и жара побалуют украинцев перед скорыми затяжными грозами: прогноз синоптиков

Воскресенье 16 августа 2020 07:36
Солнце и жара побалуют украинцев перед скорыми затяжными грозами: прогноз синоптиков
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Синоптики предупредили о скорых грозовых дождях в Украине

Погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет преимущественно солнечной, жаркой, а осадки в виде кратковременных дождей ожидаются только в ряде западных районах.

Так, на Закарпатье пройдут грозы, а на остальной части территории страны будет сухо. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

При этом уже с начала следующей недели ситуация будет меняться - с понедельника грозовые дожди накроют все западные области и продержатся несколько дней, постепенно расширяя свою "зону контроля". Впрочем, теплые градусы никуда не денутся.

В это воскресенье на Севере и в Центре температура воздуха составит в дневное время приятные +22... +26 градусов, а после захода солнца градусники покажут +10... +13 градусов.

В западных областях ожидается днем от +25 до +27 градусов, а ночью столбики термометров будут варьироваться в пределах +13... +17 градусов.

На Востоке воздух прогреется максимум до +24 градусов днем, и в темное время суток температура составит +11... +13 градусов.

В южных регионах ожидается от +24 до +27 градусов днем, а ночью будет от +14 до +16 градусов.

В Киеве температура воздуха в дневное время составит максимум +26 градусов, а ночью не опустится ниже +11 градусов. Дожди в столице не ожидаются.

Температура воздуха в облцентрах Украины 16 августа

  • Винница: +25... +27
  • Днепр: +24... +26
  • Донецк: +23... +25
  • Житомир: +25... +27
  • Запорожье: +25... +27
  • Ивано-Франковск: + 25... +27
  • Киев: +24... +26
  • Кропивницкий: + 25... +27
  • Луганск: +22... +24
  • Луцк: +25... +27
  • Львов: +25... +27
  • Николаев: +26... +28
  • Одесса: +24... +26
  • Полтава: +23 ... +25
  • Ровно: +25... +27
  • Симферополь: +25... +27
  • Суммы: + 23... +25
  • Тернополь: +24... +26
  • Ужгород: +25... +27
  • Харьков: + 22 ... +24
  • Херсон: + 26 ... +28
  • Хмельницкий: +24... +26
  • Черкассы: + 25... +27
  • Чернигов: +24... +26
  • Черновцы: +24... +26

Солнце и жара побалуют украинцев перед скорыми затяжными грозами: прогноз синоптиков

Карта погоды в Украине 16 августа (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды и рассказали, что осень будет прохладной и заморозки наступят быстро.

Также мы писали о том, что в Украине в ближайшую неделю возможен период "холодной засухи".

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