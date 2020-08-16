Сонце і спека потішать українців перед затяжними грозами незабаром: прогноз синоптиків

Синоптики попередили про грозові дощі незабаром в Україні
Погода в Україні в неділю, 16 серпня, буде переважно сонячною, спекотною, а опади у вигляді короткочасних дощів очікуються тільки в деяких західних районах.
Так, на Закарпатті пройдуть грози, а на решті частини території країни буде сухо. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.
При цьому вже з початку наступного тижня ситуація буде змінюватися - з понеділка грозові дощі накриють всі західні області та протримаються кілька днів, поступово розширюючи свою "зону контролю". Втім, теплі градуси нікуди не подінуться.
У цю неділю на Півночі та в Центрі температура повітря складе в денний час приємні +22... +26 градусів, а після заходу сонця градусники покажуть +10... +13 градусів.
У західних областях очікується вдень від +25 до +27 градусів, а вночі стовпчики термометрів варіюватимуться в межах +13... +17 градусів.
На Сході повітря прогріється максимум до +24 градусів вдень, і в темний час доби температура складе +11... +13 градусів.
У південних регіонах очікується від +24 до +27 градусів вдень, а вночі від +14 до +16 градусів.
У Києві температура повітря в денний час складе максимум +26 градусів, а вночі не опуститься нижче +11 градусів. Дощі у столиці не очікуються.
Карта погоди в Україні 16 серпня (фото: meteo.gov.ua)
Раніше синоптики засмутили українців прогнозом погоди та розповіли, що осінь буде прохолодною і настануть заморозки швидко.
Також ми писали про те, що в Україні у найближчий тиждень можливий період "холодної посухи".