Солнце сменят грозы: синоптики дали прогноз на начало июля

Погода в Украине 1 и 2 июля будет очень разной – солнечное небо сменится грозовыми ливнями практически во всех областях. О том, где ожидать ливневых гроз, а где ожидается похолодание – рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Уровень тепла в первый день июля поднимется до отметки в +27… +33 градуса тепла в среднем. При этом жарче всего будет в западных (+31… +33 градуса) и северных (+30… +33 градуса) областях. В центральных и южных регионах будет на 1 градус ниже. Прохладнее всего на востоке – температура будет держаться на отметке +27… +30 градусов. При этом дождей 1 июля в Украине не предвидится. В ночное время термометры опустятся до +14… +17 градусов, но в восточных областях ожидается "морозная ночь" – до +10 градусов тепла под Луганском.

Прогноз погоды на 1 и 2 июля – синоптики прогнозируют солнце и грозы (иллюстративное фото: pixabay.com)

2 июля небо над Украиной закроет циклон. Во всех областях за исключением Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крымского полуострова, ожидаются грозовые ливни. Температура воздуха в западных областях опустится до +26… +30 градусов. А в приморских регионах температурные показатели взлетят вверх – ожидается жара до +35 градусов. В Кировоградской, Днепропетровской и Луганской областях ожидается рост тепла до +33 градусов в тени.

Прогноз погоды на 1 и 2 июля – синоптики прогнозируют солнце и грозы (скриншот: meteo.gov.ua)

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, какую погоду стоит ожидать 1 и 2 июля.

"Июль в Украине начнется с возвращения жары. Завтра - снова за +30 градусов. Сухо, солнечно. Но 2 июля еще побудет жара, а с третьего июля начнет съезжать на юг и таки сойдет", - отметила Диденко.

Кроме того, синоптик сообщила, какой будет погода в Киеве.

"Завтра в столице - ясно, во вторник - местами дождь, гроза", - подытожила эксперт.

Напомним, что синоптики рассказали в каких регионах будет непогода.

Ранее сообщалось, что во Франции был побит абсолютный температурный рекорд.