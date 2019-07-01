Солнечное затмение: астролог рассказала, кто пострадает 2 июля

Солнечное затмение произойдет 2 июля в 22:23 по киевскому времени. Оно начнется над Тихим океаном и по диагонали пройдет через Чили и Аргентину. Как говорит известная астролог Татьяна Борщ, полное солнечное затмение - это одно из главных событий не только июля, но и всего лета.

"Обычно люди боятся затмений, но этого делать не стоит. Затмения означают изменения, и только те, кто привык жить "по старинке" и ничего никогда не менять, могут в какой-то степени пострадать", - рассказала специалист.

Солнечное затмение 2 июля предлагает отказаться от стереотипов как в профессиональной деятельности, так и в личной сфере. Не бойтесь перемен, говорят звезды всем знакам Зодиака.

"Сам день затмения старайтесь провести спокойно, позитивно, поскольку дальнейшие события будут моделироваться вашими мыслями в гораздо большей степени, чем обычно", - посоветовала Татьяна.

День затмения не подходит для операций любого рода, если только они не вызваны крайней необходимостью. Для стрижек и косметических процедур хороши четверг, пятница и выходные. Эти же дни подходят и для шоппинга.

Ранее астролог назвал знаки Зодиака, которым очень повезет в июле.