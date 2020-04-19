Солнечно, но есть нюансы: синоптики дали точный прогноз на Пасху

Погода на Пасху в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода на Пасху обещает быть солнечной и теплой

Погода 19 апреля в Украине будет преимущественно солнечной и теплой. При этом синоптики обещают на Пасху дожди в некоторых областях. В среднем, температура днем поднимется до +10… +14 градусов тепла. В южных и некоторых западных регионах столбики термометров покажут до +17 градусов. В ночное время ожидаются заморозки до -3 градусов.

В обновленном прогнозе Укргидрометцентра уточняется, что в течение всего дня во всех областях страны будет солнечная погода с переменной облачностью. Только в Киеве, Черниговской, Сумской, Николаевской и Одесской областях стоит ожидать осадки.

При этом синоптики обещают в целом теплую погоду. По всей стране термометры поднимутся до отметок +10… +14 градусов. Исключение составят Закарпатская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Симферопольская области, где термометры поднимутся до +13… +17 градусов.

В ночное время существенно похолодает. Так, в ночь на 20 апреля по всей стране ожидается снижение температуры до +2… -2 градусов. В приморских регионах уровень тепла будет держаться на уровне +3… +6 градусов. При этом в Харьковской, Донецкой и Луганской областях – до -1… -3 градусов. В Киеве ночью ожидается температура +1… +3 градуса.

Погода 19 апреля на Пасху в Украине (скриншот: meteo.gov.ua)

В течение всего дня в Украине ожидаются порывы ветра до 5-10 м/с.

Синоптики предупредили, что приближающиеся заморозки могут быть опасными.

"Ночью 19-20 апреля, в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-5 ° (I уровень опасности - желтый), 19-20 апреля в северных, западных (кроме Закарпатья), 19 апреля и в восточных областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый)", - говорится в метеорологическом предупреждении.

Напомним, ранее в МВД заявили, что если в храмы на Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, будет вспышка коронавируса.