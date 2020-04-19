Сонячно, але є нюанси: синоптики дали точний прогноз на Великдень

Погода на Великдень в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода на Великдень обіцяє бути сонячною і теплою

Погода 19 квітня в Україні буде переважно сонячною і теплою. При цьому синоптики обіцяють на Великдень дощі в деяких областях. У середньому, температура вдень підніметься до +10... +14 градусів тепла. У південних і деяких західних регіонах стовпчики термометрів покажуть до +17 градусів. Вночі очікуються заморозки до -3 градусів.

В оновленому прогнозі Укргідрометцентру уточнюється, що протягом усього дня у всіх областях країни буде сонячна погода з мінливою хмарністю. Тільки в Києві, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Одеській областях варто очікувати опади.

При цьому синоптики обіцяють в цілому теплу погоду. По всій країні термометри піднімуться до позначок +10... +14 градусів. Виняток становитимуть Закарпатська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька і Сімферопольська області, де термометри піднімуться до +13... +17 градусів.

У нічний час суттєво похолодає. Так, в ніч на 20 квітня по всій країні очікується зниження температури до +2... -2 градусів. У приморських регіонах рівень тепла триматиметься на рівні +3... +6 градусів. При цьому в Харківській, Донецькій і Луганській областях – до -1... -3 градусів. У Києві вночі очікується температура +1... +3 градуси.

Погода 19 квітня на Великдень в Україні (скріншот: meteo.gov.ua)

Протягом усього дня в Україні очікуються пориви вітру до 5-10 м/с.

Синоптики попередили, що заморозки, які наближаються цієї ночі, можуть бути небезпечними.

"Вночі 19-20 квітня, в Україні, крім півдня, на поверхні грунту заморозки 0-5 ° (I рівень небезпеки - жовтий), 19-20 квітня в північних, західних (крім Закарпаття), 19 квітня і в східних областях сильні (на поверхні ґрунту і в повітрі) заморозки 0-5 ° (II рівень небезпеки - помаранчевий)", - йдеться в метеорологічному попередженні.

Нагадаємо, раніше в МВС заявили, що якщо до храмів на Великдень піде хоча б десята частина віруючих, буде спалах коронавіруса.