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Местами дожди и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на Пасху

Новости » Общество     18.04.2020 - 20:19
Местами дожди и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на Пасху
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На юге и севере прогнозируют осадки

Погода в Украине на Пасху будет дождливой в некоторых южных и северных областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

Так, по прогнозу синоптиков, в воскресенье дождь стоит ожидать жителям Одесской, Николаевской и северных областей. Осадки возможны во второй половине дня. На остальной территории сухо.

Температура воздуха днем в большинстве регионов будет колебаться от +8 до +13 градусов, в южных и Закарпатской областях воздух прогреется до +18. Ночью термометры прогнозируют от +1 до +6 градусов. Местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки до -5.

Также прогнозируют западный и северо-западный ветер, 5-10 м/сек.

Местами дожди и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на Пасху

Местами дожди и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на Пасху

Напомним, ранее синоптики уже прогнозировали заморозки на Пасху. Ожидалось, что 19 апреля сильные заморозки придут в Черниговскую и Сумскую области. Синоптики также предупреждали о существенном ухудшении погодных условий.

Также РБК-Украина писало, что в результате ухудшения погодных условий в Украине было обесточено более 150 населенных пунктов. Проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 5 областях.

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