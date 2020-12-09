Солнечная вспышка накрыла Землю: как это скажется на людях

В среду, 9 декабря, утром солнечная вспышка достигла планеты Земля. При этом основной выброс плазмы накроет Землю ближе к полуночи. Ученые рассказали, чего ждать в это время.

Солнечный ветер достигнет Землю 10 декабря. При этом его скорость сохранится повышенной после этого еще почти неделю, увеличившись с 400 до 600-800 километров в секунду. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

По словам ученых, может произойти резкое увеличение радиационной нагрузки на космические средства. Также стоит ожидать увеличения колебаний магнитного поля у поверхности Земли.

Но есть и положительные моменты. Из-за вспышки на Солнце полярные сияния будут наблюдаться на больших географических широтах.

Солнечный взрыв произошел вечером 7 декабря. Данная вспышка относится к минимальному по силе классу С. Для следующего класса М ей не хватило около трети мощности.

Напомним, что сильный удар магнитной бури накроет Землю в четверг, 10 декабря. На следующий день также прогнозируется магнитная буря, но ее сила уменьшится до уровня G1.

Геомагнитные бури чувствуют метеочувствительные люди. Они могут вызвать проблемы со здоровьем у пожилых людей, и у людей с сердечно-сосудистыми болезнями, гипотоников, гипертоников.

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