Землю накроет мощной магнитной бурей уровня G2: эксперты поменяли прогноз на декабрь

Магнитные бури в декабре (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря уровня G2 накроет Землю уже в ближайшие дни. Скоро нас ждет шторм, который продлится двое суток. Но эти геомагнитные колебания будут не последними в декабре 2020 года.

Астрофизики назвали новые даты декабрьских магнитных бурь, а врачи дали советы, как избежать серьезных последствий от них.

Когда ждать самую мощную магнитную бурю декабря

Так, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, сильный удар уровня G2 ожидается уже в четверг, 10 декабря. На следующий день также прогнозируют магнитную бурю, но ее сила уже снизится до уровня G1.

Еще одна магнитная буря будет на День святого Николая, 19 декабря. 18 числа магнитосфера будет возбужденной. 24 декабря также прогнозируются колебания, но менее интенсивные.

Интересно, что ученые прогнозируют в ближайшем будущем усиление магнитных бурь. Дело в том, что Солнце вошло в "25-й цикл", из-за чего его активность начала расти. Пика звезда достигнет уже в 2025 году.

Магнитные бури в декабре (скрин: tesis.lebedev)

Кому нужно опасаться магнитной бури

Геомагнитные бури сильнее всего на себе чувствуют метеочувствительные люди. Проблемы со здоровьем могут возникать также у пожилых людей, тех, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями, гипотоников, гипертоников.

Названным категориям следует особенно внимательно следить за своим здоровьем в эти дни. Может "прыгать давление, сбиваться сердечный ритм, сильно болеть голова.

Врачи говорят, что даже здоровые люди могут в дни сильного геомагнитного шторма чувствовать недомогание - усталость, раздражительность, головные боли.

Как уберечь здоровье во время магнитной бури

Если вы входите в группу риска, следует внимательно следить за своим состоянием, а лучше заранее проконсультироваться с врачом. В любом случае необходимые лекарства лучше держать при себе.

Людям со слабой нервной системой, врачи советуют принимать назначенные успокоительные, чтобы не подвергаться паническим атакам. При этом не стоит искать у себя тревожные симптомы, если вдруг что-то заболит.

Важно соблюдать режим сна - 7-8 часов, правильно питаться и поддерживать умеренную физическую активность.

В эти дни от алкоголя и курения лучше воздержаться, а кофе и других бодрящих напитков пить поменьше.

Старайтесь больше времени быть на свежем воздухе, ходить пешком. Это тренирует не только тело, но и успокаивает нервную систему.

Ранее синоптики предупредили также о резкой смене погоды. В стране будет борьба между антициклоном и циклонами, что приведет к штормовому ветру и сильным осадкам.