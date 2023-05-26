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Солістка KAZKA Зарицька виходить заміж: хто її обранець

Фото: Олександра Зарицька (facebook com kazka band)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка, солістка колективу KAZKA Олександра Зарицька виходить заміж. Артистка вже похвалилася обручкою.

Про щасливу новину вона повідомила на своїй сторінці у Instagram.

За кого виходить заміж Зарицька

Співачка повідомила, що її коханий - музикант та motion-дизайнер HAWX Павло Тараненко зробив їй пропозицію і тепер парочка заручена.

"Друзі, я не можу і не хочу довго приховувати від вас важливу новину. Вийшло mood-відео на пісню "БЕЗ КОХАННЯ". Звичайно, наречена я там не просто так. Я заручена! Досі не можу повірити", - написала Олександра .

Також вона показала фото з коханим, де вони у полі у Києві цілуються та обіймаються. На руці Зарицької красується обручка.

Олександра Зарицька виходить заміж (фото: instagram.com/kazka.band)

Зазначимо, що вперше про свого коханого 31-річна Зарицька розповіла публіці 2022 року. Тоді вона заявила, що шалено його кохає.

До цього співачці приписували роман із партнером з "Танців із зірками" Юрієм Мєшковим. Хореограф відверто зізнавався, що знаменитість йому дуже подобається, а вона, своєю чергою, відповідала партнерові взаємністю.

Олександра Заріцька повідомила про заручини (Кадр з відео)

До речі, 26 травня гурт KAZKA представив нове mood-відео на пісню "БЕЗ КОХАННЯ". Це чуттєва мінімалістична відеоробота, відзнята на березі моря, в якій Олександра розповідає свою історію любові.

"Сьогодні я не просто ділюсь відео на нашу пісню БЕЗ КОХАННЯ. Я хочу розділити з вами один важливий для мене момент життя. Війна стала поштовхом для нових роздумів та змусила швидко розставити пріоритети. Так, я віднайшла всередині себе справжню свободу, відчуття дому та любов, що наповнює і надихає. За цей час я точно стала сміливіше. Життя занадто непередбачуване, аби відмовляти собі в чесності та відвертості перед самою собою", - поділилася співачка.

Як ми раніше писали, зірка "Жіночого кварталу" виходить заміж за іноземця.

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