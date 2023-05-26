Солистка KAZKA Зарицкая выходит замуж: кто ее избранник

За кого выходит замуж Зарицкая

Певица сообщила, что ее любимый - музыкант и motion-дизайнер HAWX Павел Тараненко сделал ей предложение и теперь парочка помолвлена.

"Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню "БЕЗ КОХАННЯ". Конечно, невеста я там не просто так. Я обручена! До сих пор не могу поверить", – написала Александра.

Также она показала фото с возлюбленным, где они в поле в Киеве целуются и обнимаются. На руке Зарицкой красуется обручальное кольцо.

Александра Зарицкая выходит замуж (фото: instagram.com/kazka.band)

Отметим, что впервые о своем любимом 31-летняя Зарицкая рассказала публике в 2022 году. Тогда она заявила, чтор безумно его любит.

До этого певице приписывали роман с партнером по "Танцам со звездами" Юрием Мешковым. Хореограф откровенно признавался, что знаменитость ему очень нравится, а она, в свою очередь, отвечала партнеру взаимностью.