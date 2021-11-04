KAZKA Зарицкая рассказала, почему от нее ушел любимый
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая сейчас принимает участие в проекте "Танцы со звездами", назвала причину расставания со своим любимым парнем.
Об этом артистка рассказала "Зірковому шляху".
По словам Саши, участие в танцевальном шоу оставило ей слишком мало времени на личную жизнь, что стало одной из причин скорого расставания.
"Так случилось, что парень не выдержал разлуку танцами и не был суперстрессостойким к Юре", - сказала певица.
Зарицкая, очевидно, имела в виду, что возлюбленный не выдержал ее страстных па на паркете с партнером Юрием Мешковым.
Фото: Саша и Юра во время репетиции (instagram.com/kazka.band)
Ранее Александра призналась, что отношения с ее возлюбленным, о которых она еще в сентябре говорила, как о гармоничных, не являются "суперздоровыми". Во время седьмого эфира певица рассказала, что рассталась со своим парнем. Имя любимого так и осталось неизвестным.
Тем временем у Саши и ее партнера по "Танцам" Юры сложились неоднозначные отношения. В шестом эфире шоу танцовщик заявил, что она ему нравится, как девушка. Также артисты признавались, что ходили на свидание.
Напомним, что на проекте "Танцы со звездами" осталось всего пять пар, которые будут соревноваться на паркете в воскресенье, 7 ноября.