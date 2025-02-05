Солістка Future Culture відверто розповіла про виступи для військових: "Там я завжди в сльозах"

Дівчина зазначила, що їздить із концертами для військових уже протягом 2-х років.

"Перший раз я поїхала на Покровський напрямок. І тоді я їхала з відчуттям, що зараз приїду, а там усе просто розбомблено. Поки я була в Києві, у мене було відчуття, що там уже немає нічого. Коли ж приїхала - ну так, там більше розбитих будівель, більше військових на вулиці. Але тоді я зрозуміла, що там багато людей, які займаються найважливішим зараз", - зазначила Ремез.

Також вона підкреслила, що біля передової зовсім інші відчуття, коли чуєш вибухи.

"І там якийсь свій інший мікроклімат. Мені дуже допомогли ці поїздки припинити боятися. До цього, коли я була Києві, мене дуже лякали вибухи, постійно боялася", - наголосила вона.



Гурт Future Culture (фото: instagram.com/futurecultureua)

"Але що найцікавіше, що тіло зреагувало, а всередині я була настільки спокійна, я ніколи в житті так не була спокійна. Під час усіх вибухів у Києві я не була настільки спокійною, як у той приліт у Карлівці. Тому що сиділи всі військові, які нас слухали, у них взагалі навіть око не сіпнулося! Два роки мене тримає цей спогад, що ці люди розуміють, що вони роблять. І наскільки вони сміливі, жодного сумніву в них не було", - зазначила співачка.

Дар'я Ремез із Future Culture підкреслила, що останніми місяцями була і в найгарячішій точці - на Покровському напрямку.

"Ми дуже в різних місцях грали. Я там завжди майже в сльозах, у якихось мурашках від цього всього. Особливо останні пів року, коли ми були на Покровському напрямку, там дуже важко. І ці хлопці, ці дівчата - важко їх на емоцію пробити. Хоча в мене є таке, що я можу: люблю пожартувати, щось кажу. І все ж вдається якось цю посмішку дістати з них, поговорити, розвантажити їх", - зазначила співачка.

Також вона розповіла про свій стан після таких поїздок.

"А потім приїжджаю до Києва і мені важко. Розумію, що це для мене був викид ресурсу. Але в моменті мені дуже кайфово, що я допомагаю, що я змогла змусити посміхнутися 10 людей за сьогодні", - підкреслила вона.

Future Culture (фото надано музикантами)

Що відомо про Future Culture

Future Culture - це гурт, заснований 2022 року в Києві.

На вокалі - Дар'я Ремез та Олексій Боднар, на барабанах - Андрій Литвиненко, на бас-гітарі - Олексій Руденко, а на гітарі - Андрій Шулаков.

Музика Future Culture - це ф'южн, де є елементи r'n'b, хіпхопу, джазу, фанку, неосоулу, драм-н-бейсу тощо. Учасники гурту постійно експериментують. Кожен їхній виступ - це напівджем, до якого щоразу вони залучають різних музикантів.

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025 Future Culture представлять трек Waste My Time.