Солістка Future Culture відверто розповіла про виступи для військових: "Там я завжди в сльозах"

Вокалістка гурту Future Culture Дар'я Ремез, яка раніше прямо сказала, що думає про бронювання артистів, поділилася своїми переживаннями та відчуттями, коли вона виступає перед військовими біля лінії фронту.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Дівчина зазначила, що їздить із концертами для військових уже протягом 2-х років.
"Перший раз я поїхала на Покровський напрямок. І тоді я їхала з відчуттям, що зараз приїду, а там усе просто розбомблено. Поки я була в Києві, у мене було відчуття, що там уже немає нічого. Коли ж приїхала - ну так, там більше розбитих будівель, більше військових на вулиці. Але тоді я зрозуміла, що там багато людей, які займаються найважливішим зараз", - зазначила Ремез.
Також вона підкреслила, що біля передової зовсім інші відчуття, коли чуєш вибухи.
"І там якийсь свій інший мікроклімат. Мені дуже допомогли ці поїздки припинити боятися. До цього, коли я була Києві, мене дуже лякали вибухи, постійно боялася", - наголосила вона.
Гурт Future Culture (фото: instagram.com/futurecultureua)
"Але що найцікавіше, що тіло зреагувало, а всередині я була настільки спокійна, я ніколи в житті так не була спокійна. Під час усіх вибухів у Києві я не була настільки спокійною, як у той приліт у Карлівці. Тому що сиділи всі військові, які нас слухали, у них взагалі навіть око не сіпнулося! Два роки мене тримає цей спогад, що ці люди розуміють, що вони роблять. І наскільки вони сміливі, жодного сумніву в них не було", - зазначила співачка.
Дар'я Ремез із Future Culture підкреслила, що останніми місяцями була і в найгарячішій точці - на Покровському напрямку.
"Ми дуже в різних місцях грали. Я там завжди майже в сльозах, у якихось мурашках від цього всього. Особливо останні пів року, коли ми були на Покровському напрямку, там дуже важко. І ці хлопці, ці дівчата - важко їх на емоцію пробити. Хоча в мене є таке, що я можу: люблю пожартувати, щось кажу. І все ж вдається якось цю посмішку дістати з них, поговорити, розвантажити їх", - зазначила співачка.
Також вона розповіла про свій стан після таких поїздок.
"А потім приїжджаю до Києва і мені важко. Розумію, що це для мене був викид ресурсу. Але в моменті мені дуже кайфово, що я допомагаю, що я змогла змусити посміхнутися 10 людей за сьогодні", - підкреслила вона.
Future Culture - це гурт, заснований 2022 року в Києві.
На вокалі - Дар'я Ремез та Олексій Боднар, на барабанах - Андрій Литвиненко, на бас-гітарі - Олексій Руденко, а на гітарі - Андрій Шулаков.
Музика Future Culture - це ф'южн, де є елементи r'n'b, хіпхопу, джазу, фанку, неосоулу, драм-н-бейсу тощо. Учасники гурту постійно експериментують. Кожен їхній виступ - це напівджем, до якого щоразу вони залучають різних музикантів.
У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025 Future Culture представлять трек Waste My Time.
Раніше стало відомо, що фіналіст Нацвідбору на Євробачення приєднався до ЗСУ.
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