Солист Måneskin оконфузился после победы на Евровидении: треснуло в "интересном месте"

"Когда ты такой рок-н-рольный, твои штаны раскалываются", - подписано видео.

На то, что с нарядом Давида не все в порядке, обратила внимание его коллега по группе - гитаристка Виктория де Анжелис.

Видео: С Давидом Дамиано из Måneskin случился конфуз на Евровидении (instagram.com/eurovision)

"Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно", - сказал вокалист группы Måneskin , открывая бутылку игристого, чтобы отпраздновать победу на конкурсе.

Италия победила на Евровидении уже третий раз и впервые с 1990-го года.

Места в первой пятерке распределились так:

Måneskin (Италия) Барбара Прави (Франция) Gjon's Tears (Швейцария) Daði og Gagnamagnið (Исландия) Go_A (Украина)

Måneskin победила с песней на итальянском языке Zitti e Buoni (в переводе - "Тихие и смирные"). Конкурсанты набрали 524 балла.

Что известно о Måneskin и Давиде Дамиано

Группа Måneskin существует с 2015 года. Ее основали Дамиано, Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Творчество коллектива объединяет музыку в стиле рок, рэп, регги, фанк и поп.

Фронтмен Måneskin 22-летний Давид Дамиано стал одним из самых ярких и харизматичных артистов на "Евровидении" в этом году.

Фото: Давид Дамиано, фронтмен Måneskin (instagram.com/ykaaar)