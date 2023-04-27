Соленики на мінеральній воді буквально за 5 хвилин: до чаю, на сніданок або в дорогу

Закарпатські соленики на мінеральній воді готуються дуже швидко. Їх можна подавати до чаю, перших страв, використати для сніданку або брати із собою в дорогу. Ще їх дуже люблять діти.
Як приготувати такі соленики, розповіла кулінарний блогер Наталія Машика у своєму каналі на YouTube.
У миску насипаємо 200 г пшеничного борошна, додаємо сіль і все перемішуємо. 100 г холодного вершкового масла натираємо на великій тертці прямо в борошно.
Масу перетираємо руками. Беремо шматочок твердого сиру та натираємо його на дрібній тертці. Сир можна брати будь-який, але вибирайте не дуже жирний сорт.
Перетираємо все руками та додаємо 250 мл мінеральної води. Потім додаємо половину чайної ложки соди, яку потрібно погасити оцтом. Ще раз перемішуємо всю масу - повинне вийти тісто як на оладки.
Далі нагріваємо вафельницю, занурюємо ложку в холодну воду, набираємо тісто і викладаємо на вафельницю.
Можна робити й по-іншому – смажити на сковороді, як оладки та викладати тонким шаром. Або ж викласти ложкою на лист і випікати в духовці. Для цього розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо 5-7 хвилин.
До речі, раніше ми писали про те, як приготувати книглі з картоплі.
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