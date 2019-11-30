Сокращение выплат: украинским пенсионерам готовят неприятный сюрприз

Пенсии в Украине правительство намерено "отвязать" от прожиточного минимума, который с декабря 2019 года составит 1638 гривен - на 74 гривны больше. Этот перерасчет осуществится в автоматическом режиме. Об этом сообщили на сайте ПФУ.

Впрочем, Минсоцполитики подготовило проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", согласно которому размер выплат пожилым гражданам не будет ориентироваться на "минималку". Кабмин уже дал "добро" на данную инициативу, и теперь документ проходит стадию общественного обсуждения и изучения в Верховной Раде.

Вместо прожиточного минимума будет применяться "базовая величина" или "базовый показатель". Его размер ежегодно будет устанавливать правительство, а не парламент (как в случае с прожиточным минимумом). По каким критериям будут формировать сумму - неясно.

Пенсии в Украине отвяжут от прожиточного минимума (Фото: скриншот msp.gov.ua)

Выплаты в настоящее время "привязаны" к прожиточному минимуму, и их размеры увеличиваются дважды в год (в июле и декабре).

После введения новшества "базовый показатель" с 1 января 2020-го должен будет равняться 2027 гривнам, с 1 июля - 2118 гривнам и с 1 декабря - 2189 гривнам (цифры совпадают с существующим сейчас "прожиточным минимумом", заложенным в госбюджете-2020).

Вместо прожиточного минимума будет базовая величина (Фото: скриншот msp.gov.ua)

По мнению экспертов, новшество, которое по мнению чиновников направлено "на борьбу с бедностью", де-факто может сократить надбавки к выплатам и урезать пенсии. Дело в том, что увеличение раз в год Кабмином базовой величины может "съедать" инфляция, а сам размер суммы просто станет "заложником" наличия денег в бюджете.

Пенсии в Украине отвяжут от прожиточного минимума (Фото: скриншот msp.gov.ua)

Добавим, что в проекте закона говорится об обязательном учете материального положения граждан пенсионного возраста и их семей.