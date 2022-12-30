Соковита запечена курочка до новорічного столу: ви перестанете купувати ковбасу (відео)
На новорічний стіл заведено ставити м'ясну нарізку з ковбасами або різноманітними рулетами. Проте така страва помітно влетить вам у копієчку, а от смачне соковите запечене філе стане не лише повноцінною стравою, а здоровою альтернативою звичним ковбасам.
Як запекти курку так, щоб вона не була сухою розповідають на сторінці "Смачні домашні рецепти" в Instagram.
Інгредієнти
Для приготування домашньої буженини з курячого філе вам знадобиться:
- 2 курячі філе
- пів літра води
Ми будемо готувати два різних маринади, тому запасіться такими продуктами:
- часник
- 1,5 чайної ложки солі
- духмяний і чорний перець
- лавровий листок
- 1/2 чайної ложки карі
- 1 чайна ложка з гіркою паприки
- 1 чайна ложка французької гірчиці
- по 1 чайній ложці соєвого соусу, меду та олії
Як готувати
У каструлю налийте воду, додайте сіль, розмішайте та додайте сіль, духмяний і чорний перець, часник, лавровий листок. Далі викладіть куряче філе та маринуйте його протягом 2-3 годин.
Коли час збіг, добре просушіть філе та обкрутіть його ниткою. Тепер змішайте карі ніжний, паприку, французьку гірчицю, соєвий соус, мед та олія. Це маринад, в якому м'ясо буде запікатися. Обмажте ним філе та залиште на пів години.
Тепер нарешті випікаємо буженину при 200 градусах 30 хвилин, охолоджуємо в вимкненій духовці, або під фольгою.
Соковита домашня буженина до новорічного столу готова!
Раніше ми розповідали, як зварити філе для салату, щоб не зіпсувати його.
Читайте також рецепт простого шоколадного торта, який ви точно встигнете приготувати до новорічного столу.