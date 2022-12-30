Соковита запечена курочка до новорічного столу: ви перестанете купувати ковбасу (відео)

На новорічний стіл заведено ставити м'ясну нарізку з ковбасами або різноманітними рулетами. Проте така страва помітно влетить вам у копієчку, а от смачне соковите запечене філе стане не лише повноцінною стравою, а здоровою альтернативою звичним ковбасам.

Як запекти курку так, щоб вона не була сухою розповідають на сторінці "Смачні домашні рецепти" в Instagram.

Інгредієнти

Для приготування домашньої буженини з курячого філе вам знадобиться:

2 курячі філе

пів літра води

Ми будемо готувати два різних маринади, тому запасіться такими продуктами:

часник

1,5 чайної ложки солі

духмяний і чорний перець

лавровий листок

1/2 чайної ложки карі

1 чайна ложка з гіркою паприки

1 чайна ложка французької гірчиці

по 1 чайній ложці соєвого соусу, меду та олії

Як готувати

У каструлю налийте воду, додайте сіль, розмішайте та додайте сіль, духмяний і чорний перець, часник, лавровий листок. Далі викладіть куряче філе та маринуйте його протягом 2-3 годин.

Коли час збіг, добре просушіть філе та обкрутіть його ниткою. Тепер змішайте карі ніжний, паприку, французьку гірчицю, соєвий соус, мед та олія. Це маринад, в якому м'ясо буде запікатися. Обмажте ним філе та залиште на пів години.

Тепер нарешті випікаємо буженину при 200 градусах 30 хвилин, охолоджуємо в вимкненій духовці, або під фольгою.

Соковита домашня буженина до новорічного столу готова!