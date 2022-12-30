Сочная запеченная курочка к новогоднему столу: вы перестанете покупать колбасу (видео)

На новогодний стол принято ставить мясную нарезку с колбасами или разнообразными рулетами. Однако такое блюдо заметно влетит вам в копеечку, а вот вкусное сочное запеченное филе станет не только полноценным блюдом, но и здоровой альтернативой привычным колбасам.

Как запечь курицу так, чтобы она не была сухой, рассказывают на странице "Вкусные домашние рецепты" в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления домашней буженины из куриного филе вам понадобится:

2 куриные филе

пол литра воды

Мы будем готовить два разных маринада, поэтому запаситесь такими продуктами:

чеснок

1,5 чайной ложки соли

ароматный и черный перец

лавровый лист

1/2 чайной ложки карри

1 чайная ложка с горкой паприки

1 чайная ложка французской горчицы

по 1 чайной ложке соевого соуса, меда и растительного масла

Как готовить

В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, размешайте и добавьте соль, ароматный и черный перец, чеснок, лавровый лист. Затем выложите куриное филе и маринуйте его в течение 2-3 часов.

Когда время истекло, хорошо просушите филе и оберните его нитью. Теперь смешайте карри нежный, паприку, французскую горчицу, соевый соус, мед и растительное масло. Это маринад, в котором мясо будет запекаться. Обмажьте им филе и оставьте на полчаса.

Теперь наконец-то выпекаем буженину при 200 градусах 30 минут, охлаждаем в выключенной духовке, или под фольгой.

Сочная домашняя буженина к новогоднему столу готова!