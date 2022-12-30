Сочная запеченная курочка к новогоднему столу: вы перестанете покупать колбасу (видео)
На новогодний стол принято ставить мясную нарезку с колбасами или разнообразными рулетами. Однако такое блюдо заметно влетит вам в копеечку, а вот вкусное сочное запеченное филе станет не только полноценным блюдом, но и здоровой альтернативой привычным колбасам.
Как запечь курицу так, чтобы она не была сухой, рассказывают на странице "Вкусные домашние рецепты" в Instagram.
Ингредиенты
Для приготовления домашней буженины из куриного филе вам понадобится:
- 2 куриные филе
- пол литра воды
Мы будем готовить два разных маринада, поэтому запаситесь такими продуктами:
- чеснок
- 1,5 чайной ложки соли
- ароматный и черный перец
- лавровый лист
- 1/2 чайной ложки карри
- 1 чайная ложка с горкой паприки
- 1 чайная ложка французской горчицы
- по 1 чайной ложке соевого соуса, меда и растительного масла
Как готовить
В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, размешайте и добавьте соль, ароматный и черный перец, чеснок, лавровый лист. Затем выложите куриное филе и маринуйте его в течение 2-3 часов.
Когда время истекло, хорошо просушите филе и оберните его нитью. Теперь смешайте карри нежный, паприку, французскую горчицу, соевый соус, мед и растительное масло. Это маринад, в котором мясо будет запекаться. Обмажьте им филе и оставьте на полчаса.
Теперь наконец-то выпекаем буженину при 200 градусах 30 минут, охлаждаем в выключенной духовке, или под фольгой.
Сочная домашняя буженина к новогоднему столу готова!
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