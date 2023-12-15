Соковита курка в пиві на Новий рік: хрустка скоринка зведе ваших гостей з розуму

Для приготування соковитою курки на Новий рік вам знадобляться такі продукти:

1 курка

1 літр пива

300 гр. рису (або булгуру чи гречки)

600 гр. води

2 зубчики часнику

2 лаврових листочки

приправа для курки, сіль, перець (за смаком)

1 пучок зелені.

Як приготувати смачну і соковиту страву(фото: freepik.com)

Етапи приготування курки

Крок перший. Промийте тушку курки, обов'язково приберіть усі нутрощі та зніміть плівки. Потім покладіть тушку у каструлю так, аби курка повністю вміщалася. Покладіть не неї лавровий лист, обмажте її спеціями. Залийте курку пивом й залиште тушку маринуватися. Вона має простояти у пиві мінімум годину.

Крок другий. Промийте рис та пересипте його у чисту літрову банку. Потім залийте його водою, не забувайте присолити. Замариновану курку насадіть на банку та поставте цю "конструкцію" на деко й відправляйте її у духовку

Важливо, щоб духовка була холодною. Банка має нагріватися поступово, інакше вона лусне. Тому вмикайте духовку лише тоді, коли вже поставите туди курку на банці. Спочатку просмажуйте тушку на температурі 190 градусів, приблизно 40 хвилин. Потім прикрутіть вогонь до 160 градусів й залиште курку ще на дві години.

Крок третій. Діставайте готову курку з духовки. Обережно притримуйте деко, аби тушка не впала з банки. Потім переверніть курку, рис має висипатися всередину. Будьте обережними, банка та сама тушка будуть гарячими. Після цього можете нарізати курку або подавати її до столу. Ваші гості будуть задоволені.