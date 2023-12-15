Сочная курица в пиве на Новый год: хрустящая корочка сведет ваших гостей с ума

Для приготовления сочной курицы на Новый год вам понадобятся следующие продукты:

1 курица

1 литр пива

300 гр. риса (булгура, или гречки)

600 гр. воды

2 зубчика чеснока

2 лавровых листочка

приправа для курицы, соль, перец (по вкусу)

1 пучок зелени.

Как приготовить вкусное и сочное блюдо (фото: freepik.com)

Этапы приготовления курицы

Шаг первый. Промойте тушку курицы, обязательно уберите все внутренности и снимите пленки. Затем положите тушку в кастрюлю так, чтобы курица полностью туда умещалась. Положите на нее лавровый лист, обмажьте его специями. Залейте курицу пивом и оставьте тушку мариноваться. Она должна простоять в пиве минимум час.

Шаг второй . Промойте рис и пересыпьте его в чистую литровую банку. Затем залейте его водой, не забывайте присолить. Замаринованную курицу насадите на банку, поставьте эту "конструкцию" на противень и отправляйте в духовку.

Важно, чтобы духовка была холодной. Банка должна нагреваться постепенно, иначе она лопнет. Поэтому включайте духовку только тогда, когда поставите туда курицу на банке. Сначала прожаривайте тушку на температуре 190 градусов, примерно 40 минут. Затем прикрутите огонь до 160 градусов и оставьте курицу еще на два часа.

Шаг третий. Доставайте готовую курицу из духовки. Осторожно придерживайте противень, чтобы тушка не упала с банки. Затем переверните курицу, рис должен высыпаться внутрь. Будьте осторожны, банка и сама тушка будут горячими. После этого можете нарезать курицу или подавать ее на стол. Ваши гости будут довольны.