Соковита, хрумка та ароматна. Як зварити ідеальну молоду кукурудзу (відео)

В Україні вже розпочинається сезон кукурудзи. На базарах з'являються перші молоді качани королеви полів. Варена молода кукурудза смакує майже всім. Але для того, аби вона залишалася хрумкою та соковитою, її потрібно правильно варити.

Інгредієнти

Для приготування вам знадобиться, звісно ж, кукурудза. Візьміть також сіль чи інші спеції за бажанням і масло.

Проте не обирайте спеції з дуже яскравим ароматом, адже так ви переб'єте весь смак і запах кукурудзи.

Як варити

Молоду кукурудзу очистьте від лушпиння та волосинок, але не поспішайте їх викидати. Промийте зелене листя та викладіть на дно каструлі, в якій будете варити кукурудзу. Тепер на лушпиння викладіть саму кукурудзу.

Якщо весь качан не вміщається в каструлю, ви можете поламати його на половинки. Не турбуйтеся - соковитість нікуди не подінеться!

Головний секрет хрумкої кукурудзи полягає в тому, що для варіння її потрібно залити окропом, а не холодною водою. Інакше вона вийде тверда.

Після того, як залили окропом, накрийте кришкою та варіть 15 хвилин, вимкніть вогонь і дайте годину настоятися, щоб кукурудза повністю охолола.

Після цього посипте її сіллю та іншими улюбленими спеціями, змастіть шматочком вершкового масла та насолоджуйтеся.

Яку кукурудзу найкраще обирати

Насамперед потрібно знати, що є три різних сорти кукурудзи: кормова, для попкорну та для варіння. Очевидно, що якщо ви хочете її варити, тоді обирайте звичайну кукурудзу для варіння.

Для того, щоб вибрати соковиту кукурудзу, спробуйте її зернину. Якщо вона солодка, можна сміливо, а якщо тверда та суха, не сподівайтеся, що в процесі приготування вона змінить свій смак.