Усього за хвилину. Названий найпростіший спосіб почистити молоду картоплю
В Україні настав сезон молодої картоплі. Багато хто любить цю страву приправляти часником і кропом. Але не всі знають, як почистити цей овоч без особливих зусиль.
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Як легко почистити молоду картоплю
Для очищення овочів вам знадобиться лише один предмет – це шкребок для миття посуду (каструль, сковорідок).
Ця річ продається в будь-якому магазині чи супермаркеті і коштує копійки.
Візьміть картоплю і пошкребіть її, потім промийте холодною водою. Ось і все, тепер можна відварювати і насолоджуватися смачною стравою.
У чому користь молодої картоплі
Молода картопля містить багато вітамінів групи В, А, С, К. Також білки, вуглеводи, антиоксиданти, залізо, маній, фосфор, кальцій, він практично не містить жирів.
У молодій картоплі менше крохмалю, тому вона корисніша за стару.
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