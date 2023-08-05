Сочная, хрустящая и ароматная. Как сварить идеальную молодую кукурузу (видео)

В Украине уже начинается сезон кукурузы. На базарах появляются первые молодые кочаны королевы полей. Вареная молодая кукуруза вкусная почти для всех. Но для того, чтобы она оставалась хрустящей и сочной, ее нужно правильно варить.

Секретами приготовления поделилась фуд-блогер Анастасия Станкевич на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится, конечно, кукуруза. Возьмите также соль или другие специи по желанию и масло.

Но не выбирайте специи с очень ярким ароматом, ведь так вы перебьете весь вкус и запах кукурузы.

Как варить

Молодую кукурузу очистите от шелухи и волосков, но не спешите их выбрасывать. Промойте зеленые листья и выложите на дно кастрюли, в которой будете варить кукурузу. Теперь на шелуху выложите саму кукурузу.

Если весь кочан не вмещается в кастрюлю, вы можете поломать его на половинки. Не беспокойтесь - сочность никуда не денется!

Главный секрет хрустящей кукурузы состоит в том, что для варки ее нужно залить кипятком, а не холодной водой. Иначе она получится жесткая.

После того как залили кипятком накройте крышкой и варите 15 минут, выключите огонь и дайте ей настояться один час, чтобы кукуруза полностью остыла.

После этого посыпьте ее солью и другими любимыми специями, смажьте кусочком сливочного масла и наслаждайтесь.

Какую кукурузу лучше выбирать

Прежде всего нужно знать, что есть три разных сорта кукурузы: кормовая, для попкорна и для варки. Очевидно, что если вы хотите ее варить, то выбирайте обычную кукурузу для варки.

Для того чтобы выбрать сочную кукурузу, попробуйте ее зернышко. Если оно сладкое, можно смело, а если жесткое и сухое, не надейтесь, что в процессе приготовления кукуруза изменит свой вкус.