"Сокіабле", полтавський палій та інші. Як склалося життя героїв культових мемів

Суфлер чи степлер?

16 років тому в мережі з'явилося відео, де ведучий у прямому ефірі не стримує емоцій через те, що погано працює суфлер. Під час потоку лайки він також переплутав слово "суфлер" зі словом "степлер". У відео навіть чути, як колеги на фоні виправляють його.

Однак такий професійний промах в ефірі не завадив чоловікові зробити подальшу кар'єру, адже Руслан Фармус став першим заступником міського голови Тисменицької міськради Івано-Франківської області. А розпочинав свій шлях із репетитора дитячої танцювальної студії. Тому, як бачите, навіть із провалами можливо все!

"Не з такої сім'ї як другі"

Іншому культовому відео вже сім років, і його героїню ми пам'ятаємо за те, що вона була "не з такої сім'ї як другі". На той момент 15-річна Яна приїхала на заробітки до Львова, щоб зібрати грошей на одяг до Великодня. Хоча, за словами самої Яни, родина в неї не бідна.

Разом із тим п’ятеро сестер і брат Яни відмовляються від таких підробітків, адже не хочуть жебракувати. А от сама дівчина мала тоді непоганий "улов".

А, крім того, здала журналістам і поліцейських, які вимагали гроші за те, аби Яна могла ночувати на вокзалі.

Петро Щур

Не секрет, що українці дуже співоча нація. Ми поважаємо та цінуємо ті надбання, які дісталися нам від попередніх поколінь. А найбільшим поціновувачем української музики є Петро Щур.

Цей чоловік настільки самовіддано виконував пісню Ігоря Білозіра "Світлиця", що рядки зі словами "Скільки себе пам'ятаю" знає вся Україна. На YouTube є повна версія цього сольного виступу, який триває близько семи хвилин.

На початку Петро колядує, тому що на календарі саме свято Водохреща. А вже потім виконує свою кавер-версію на відому пісню. При цьому його не бентежить ані те, що він не попадає в ноти, ані те, що забуває слова.

Стосовно автора "Світлиці" Ігоря Білозіра, то до музики він мав справжній талант і 42 роки став Народним артистом України. Але у 2000 році великого композитора вбили просто посеред Львова. Тоді двом молодикам Воронову та Калініну не сподобалося, що друзі Білозіра заспівали його пісню.

До слова вбивці музиканта в той момент слухали російський шансон. У результаті розпочалася бійка. Білозір отримав пролом черепа. За його життя лікарі боролися 20 днів.

Самі винуватці отримали своє покарання. Воронова засудили до 10 років, а Калініна - до 8 років позбавлення волі.

"Нравиться як воно горить"

Ця фраза належить відомому полтавському палію Віталію Чепурко. Його улюбленим заняттям було підпалювати килимки під дверима сусідів, але перед цим Віталій завжди викликав пожежників.

За такі діяння його ув'язнили на 30 років, а вже влітку 2021 року він вийшов на свободу. Сьогодні колишній палій веде свій блог в Instagram і канал на YouTube, де ділиться гумором і розповідає історії із в'язниці.

Разом із тим до в'язниці він більше не хоче, тому таким чином став на шлях виправлення.

"Сокіабле"

Якщо з англійською у вас не все добре, тоді подивіться випуск "Хата на тата" із сім'єю Коваленків. Усі пам'ятають епізод, де тато береться вчити з сином уроки, і ось перед ними постає завдання з англійської мови. Але, схоже, впоратися їм буде не так просто.

Саме слово "сокіабле" - з англійської sociable - зробило Максима Коваленка відомим на всю Україну й до сьогодні. Ми зв'язалися з хлопцем, щоб дізнатися більше про те, як склалося його життя після проєкту.

Нашу розмову з Максимом, а також про подальше життя вівчаря Михайла, Яріка "ваділи" та інших героїв української мемології - дивіться в новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.