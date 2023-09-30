"Сокиабле", полтавский поджигатель и другие. Как сложилась жизнь героев культовых мемов

Суфлер или степлер?

16 лет назад в сети появилось видео, где ведущий в прямом эфире не сдерживает эмоций из-за того, что плохо работает суфлер. Во время потока ругательства он также перепутал слово "суфлер" со словом "степлер". В видео даже слышно, как коллеги на фоне исправляют его.

Однако такой профессиональный промах в эфире не помешал мужчине совершить дальнейшую карьеру, ведь Руслан Фармус стал первым заместителем городского головы Тисменицкого горсовета Ивано-Франковской области. А начинал свой путь с репетитора детской танцевальной студии. Потому, как видите, даже с провалами возможно все!

"Не з такої сім'ї як другі"

Другому культовому видео уже семь лет, и его героиню мы помним за то, что она была "не з такої сім'ї як другі". На тот момент 15-летняя Яна приехала на заработки во Львов, чтобы собрать деньги на одежду к Пасхе. Хотя, по словам самой Яны, семья у нее не бедная.

Вместе с тем пять сестер и брат Яны отказываются от таких подработок, ведь не хотят попрошайничать. А вот у самой девушки тогда был неплохой "улов".

А кроме того, сдала журналистам и полицейских, требовавших деньги за то, чтобы Яна могла ночевать на вокзале.

Петро Щур

Не секрет, что украинцы очень поющая нация. Мы уважаем и ценим те достижения, которые достались нам от предыдущих поколений. А величайшим ценителем украинской музыки является Петр Щур.

Этот мужчина настолько самоотверженно исполнял песню Игоря Билозира "Світлиця", что строки со словами "Скільки себе пам'ятаю" знает вся Украина. На YouTube есть полная версия этого сольного выступления, которое длится около семи минут.

В начале Петр колядует, потому что на календаре сам праздник Крещения. А уже потом исполняет свою кавер-версию на известную песню. При этом его не смущает ни то, что он не попадает в ноты, ни то, что забывает слова.

Что касается автора "Світлиці" Игоря Билозира, то к музыке у него был настоящий талант и 42 года стал Народным артистом Украины. Но в 2000 году великого композитора убили прямо посреди Львова. Тогда двоим молодым людям Воронову и Калинину не понравилось, что друзья Билозира спели его песню.

К слову, убийцы музыканта в тот момент слушали российский шансон. В результате началась потасовка. Билозир получил пролом черепа. За его жизнь врачи боролись 20 дней.

Сами виновники получили свое наказание. Воронова приговорили к 10 годам, а Калинина - к 8 годам лишения свободы.

"Нравиться як воно горить"

Эта фраза принадлежит известному полтавскому поджигателю Виталию Чепурко. Его любимым занятием было поджигать коврики под дверями соседей, но перед этим Виталий всегда вызывал пожарных.

За такие действия его заключили в тюрьму на 30 лет, а уже летом 2021 года он вышел на свободу. Сегодня бывший поджигатель ведет свой блог в Instagram и канал на YouTube, где делится юмором и рассказывает истории из тюрьмы.

Вместе с тем в тюрьму он больше не хочет, поэтому таким образом встал на путь исправления.

"Сокиабле"

Если с английским у вас не все хорошо, тогда посмотрите выпуск "Хата на тата" с семьей Коваленко. Все помнят эпизод, где папа берется учить с сыном уроки, и вот перед ними стоит задача по английскому языку. Но, похоже, справиться им будет не так-то просто.

Именно слово "сокиабле" - с английского sociable - сделало Максима Коваленко известным на всю Украину и по сей день. Мы связались с парнем, чтобы узнать больше о том, как сложилась его жизнь после проекта.

Наш разговор с Максимом, а также о дальнейшей жизни овцевода Михаила, Ярика "вадилы" и других героев украинской мемологии - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.