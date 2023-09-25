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Краще б їх ніколи не було! 5 найганебніших українських фільмів.

Понеділок 25 вересня 2023 22:06
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Краще б їх ніколи не було! 5 найганебніших українських фільмів. Найганебніші українські фільми (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

Далеко не завжди своє - значить найкраще. В українському світі кіно є кілька стрічок, які, м’яко кажучи провалилися. І не лише в сенсі рейтингів, а в сенсі сюжетів, візуалу та акторської гри.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 найневдаліших фільмів від українських творців.

При підготовці матеріалу були використані джерела: YouTube канал Geek Journal.

Обраниця

Оксана Байрак колись робила культові фільми та серіали, які зачіпали серця глядачів. Проте цей фільм став чи ненайгіршим в історії кар’єри зрадниці Байрак.

Краще б їх ніколи не було! 5 найганебніших українських фільмів.

Обраниця (фото: Кіноріум)

Сюжет - мелодрама, яка не підкріплена гострими поворотами та зовсім не чіпляє ані сюжет, ані акторська гра. Сімейне життя, зрада та нове життя героїні, яке сповнене страждань. Тому, цей фільм й 4 бали ледве набрав.

Свінгери - 2

Ця історія не зібрала навіть 5 балів у рейтингу, адже її сюжет не став надто зрозумілим для глядача.

Після першої частини фільму головний герой Ігор втрачає свою чоловічу силу, а його кохана дружина намагається повернути йому цю силу різними не надто традиційними способами.

Поділись щастям своїм

Фільм зрадниці Оксани Байрак, що було знято в Україні не зробив таких рейтингів як раніше. Він також не дістав навіть 5 балів у рейтингу.

Краще б їх ніколи не було! 5 найганебніших українських фільмів.

Поділись своїм щастям (фото: кіноріум)

Але його сюжет як і завжди драматичний та закручений. Історія розповідає про сурогатне материнство і важку долю головної героїні.

Скажене весілля - 2

Подейкують, що друга частина фільму, майже нічим не відрізняється від першої. Все ті ж самі герої, пригоди, сімейні драми.

Лише француз змінився на поляка, який, до речі дуже не емоційно відігравав свої сцени та не надто сподобався глядачам.

В чорній, чорній кімнаті

Цей фільм не зміг заробити високий рейтинг і зібрати захват серед глядачів. У його сюжеті розгортається така історія - в місті N, яке знаходиться неподалік від столиці, троє старшокласників знаходять занедбані археологічні розкопки язичницького калища.

А після цього в провінції починають відбуватися жахливі та незрозумілі події. Розібратися в яких має намір учитель історії, який нещодавно з'явився в місті.

Фільм розкритиковано за візуал та акторську гру, яка не змогла донести до глядача весь спектр емоцій.

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