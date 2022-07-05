ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как сохранить дома морковь более месяца: назван супер-способ

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 09:55
Как сохранить дома морковь более месяца: назван супер-способ Фото: Этот способ поможет моркови долго храниться (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Сохранить дома морковь свежей - очень даже реально. Для этого ее не нужно нарезать и опускать в банку с водой, как это часто рекомендуют.

О супер-способе хранить этот овощ более месяца рассказали в издании Express.

Известный британский фуд-блогер Майк проверил несколько способов хранения моркови и назвал лучший из них. Также он рассказал, что морковь с зеленой ботвой хранится хуже, так как зеленые листья на верхушке овоща, как правило, высасывают питательные вещества и полезные вещества из моркови внизу.

Всем, кто покупал морковь с листьями, Майк посоветовал "убирать ботву, как только вы придете домой".

Это можно сделать, используя ножницы или нож, чтобы срезать листья как можно ближе к верхушке моркови.

“Мы обнаружили, что лучший способ хранения моркови - это хранить ее в холодильнике, но все дело в контроле влажности и температуры”, - продолжил Майк.

Лучший способ хранения моркови

Оказывается, морковь лучше всего хранить в открытом пакете с застежкой-молнией в ящике для овощей в холодильнике.

Что касается того, как долго морковь остается свежей при таком хранении, то через две недели морковь все еще была твердой и сладкой на вкус, как и две недели назад.

Майк сообщил, что именно при таком способе хранения морковь может оставаться свежей надолго.

Не стоит класть морковь в банку с водой, а также заворачивать ее в фольгу - это не сохранит овощ свежим.

Читайте также, как хранить картофель дома без холодильника месяцами.

Читайте также, почему нельзя хранить молоко и яйца на боковой полке.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как правильно хранить лимоны.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь