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Как согреться на улице в -15: лучшие советы от путешественника и полярника

Автор: Людмила Жукова

В Украине наступило время холодов, когда находиться на улице достаточно некомфортно. Путешественник и полярник дали советы, как уберечься на воздухе в такое время года.

Об этом пишет "Сегодня".

Советы бывалых

Путешественник и экстремал сообщил главное правило в мороз - одежда должна быть многослойной. Вы должны одевать как минимум 3-4 слоя одежды.

"Первый дышащий слой, который отводит влагу, затем второй слой, который тоже отводит влагу, идем дальше, на мне — флисовая кофта. Это специальный материал, так называемый третий слой. Надо еще жилетка, и потом уже верхняя одежда. Она дышащая, фактически вся наша влага выходит на улицу", — рассказал заместитель директора Национального антарктического научного центра Вячеслав Марченко.

Путешественник Виталий Зорин рассказал о своем лайфхаке согревания в холод и мороз.

"Лайфхак для журналистов по поводу ног. Есть замечательное изобретение — химические стельки. Открываете, растираете в руках, чтобы возбудить реакцию и всовываете вместо стелек", - поделился путешественник Виталий Зорин.

Пункты обогрева

Кстати, не забывайте, что если вы на улице - полноценно согреться можно в специальном пункте. Там могут оказать первую медицинскую помощь, можно выпить горячего чая, а в некоторых — даже переночевать.

В Киеве сейчас работают 32 пункта обогрева. И они могут быть полезны не только для бездомных людей.

Напомним, что врач рассказал, кому опасно быть на сильном морозе.

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