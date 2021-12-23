Як зігрітися на вулиці в -15: кращі поради від мандрівника та полярника

Поради бувалих

Мандрівник і екстремал повідомив головне правило в мороз - одяг повинен бути багатошаровим. Ви повинні одягати як мінімум 3-4 шари одягу.

"Перший дихаючий шар, який відводить вологу, потім другий шар, який теж відводить вологу, йдемо далі, на мені — флісова кофта. Це спеціальний матеріал, так званий третій шар. Треба ще жилетка, і потім вже верхній одяг. Вона дихаюча, фактично вся наша волога виходить на вулицю", - розповів заступник директора Національного антарктичного наукового центру В'ячеслав Марченко.

Мандрівник Віталій Зорін розповів про свій лайфхак зігрівання в холод і мороз.

"Лайфхак для журналістів з приводу ніг. Є чудовий винахід - хімічні устілки. Відкриваєте, розтираєте в руках, щоб порушити реакцію і всовуєте замість устілок", - поділився мандрівник Віталій Зорін.

Пункти обігріву

До речі, не забувайте, що якщо ви на вулиці - повноцінно зігрітися можна в спеціальному пункті. Там можуть надати першу медичну допомогу, можна випити гарячого чаю, а в деяких — навіть переночувати.

У Києві зараз працюють 32 пункти обігріву. І вони можуть бути корисні не тільки для бездомних людей.