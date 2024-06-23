Сьогодні - Трійця. Душевні привітання у віршах, прозі і листівках

Як привітати прозою чи СМС

Вітаю зі святом Святої Трійці! Нехай це особливе свято принесе вам натхнення для великих справ, наповнить серця любов'ю до ближніх, дарує сімейний затишок і достаток, а також несе щастя і впевненість у завтрашньому дні!

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Зі святом Трійці вас! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить вашу душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію, зцілить хвороби й наділить мудрістю!

Вітання до Дня Святої Трійці (листівки: forumsmile.com.ua)

Вітаю зі святом! Нехай Свята Трійця супроводжує вас по життю і захищає від негараздів, нещастя і всього злого. Бажаю міцного здоров'я, сімейного щастя й успіхів у всіх справах. Хай Бог вислухає ваші молитви та здійснить усі бажання!

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Вітаю зі святою Трійцею! Нехай це велике свято надихає вас на добрі справи, наповнює серця любов'ю до ближніх, приносить у кожен дім сімейний затишок і процвітання, а також несе щастя і впевненість у майбутнє.

Красиві привітання з Трійцею (листівки: forumsmile.com.ua)

Вітаю з Трійцею і бажаю, щоб у вашій душі завжди жила надія, а у серці було багато місця для щирого кохання. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я, безмежної радості, добробуту та миру.

Вірші до Дня Святої Трійці

У свято Трійці вам бажаю

Багато радості, добра,

Хай море сонця подарує

Погожа літня ця пора!

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Трійця - святість!

Трійця - мудрість!

Трійця - сила, надія і суть!

Нехай не прийде до вас душевна скупість,

Нехай буде світлою життєва путь!

Нехай зійде і на вас осяяння -

Добре слово - початок усього,

Віри в порятунок, а з ним - воскресіння,

Вічної любові благодатної Його!

Як красиво привітати близьких з Трійцею (листівки: forumsmile.com.ua)

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

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В день Трійці святої

Ми щиро бажаєм,

Щоб істинний спокій

На серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала,

Любові та миру

Нині й повсякчас!

Вітання до Трійці, які сподобаються кожному (листівки: forumsmile.com.ua)