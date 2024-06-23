Сьогодні - Трійця. Душевні привітання у віршах, прозі і листівках

День Святої Трійці (П’ятидесятниця) - це важливе свято для вірян як східного, так і західного обряду. В цей день слід допомагати нужденним, прощати ворогів і бажати іншим добра, блага, процвітання і добробуту.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання з Днем Святої Трійці, які сподобаються кожному.
Вітаю зі святом Святої Трійці! Нехай це особливе свято принесе вам натхнення для великих справ, наповнить серця любов'ю до ближніх, дарує сімейний затишок і достаток, а також несе щастя і впевненість у завтрашньому дні!
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Зі святом Трійці вас! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить вашу душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію, зцілить хвороби й наділить мудрістю!
Вітання до Дня Святої Трійці (листівки: forumsmile.com.ua)
Вітаю зі святом! Нехай Свята Трійця супроводжує вас по життю і захищає від негараздів, нещастя і всього злого. Бажаю міцного здоров'я, сімейного щастя й успіхів у всіх справах. Хай Бог вислухає ваші молитви та здійснить усі бажання!
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Вітаю зі святою Трійцею! Нехай це велике свято надихає вас на добрі справи, наповнює серця любов'ю до ближніх, приносить у кожен дім сімейний затишок і процвітання, а також несе щастя і впевненість у майбутнє.
Красиві привітання з Трійцею (листівки: forumsmile.com.ua)
Вітаю з Трійцею і бажаю, щоб у вашій душі завжди жила надія, а у серці було багато місця для щирого кохання. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я, безмежної радості, добробуту та миру.
У свято Трійці вам бажаю
Багато радості, добра,
Хай море сонця подарує
Погожа літня ця пора!
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Трійця - святість!
Трійця - мудрість!
Трійця - сила, надія і суть!
Нехай не прийде до вас душевна скупість,
Нехай буде світлою життєва путь!
Нехай зійде і на вас осяяння -
Добре слово - початок усього,
Віри в порятунок, а з ним - воскресіння,
Вічної любові благодатної Його!
Як красиво привітати близьких з Трійцею (листівки: forumsmile.com.ua)
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
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В день Трійці святої
Ми щиро бажаєм,
Щоб істинний спокій
На серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала,
Любові та миру
Нині й повсякчас!
Вітання до Трійці, які сподобаються кожному (листівки: forumsmile.com.ua)
Раніше ми вже розповідали про Трійцю 2024 та як правильно відзначати велике свято, його ритуали і традиції.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Велика українська енциклопедія, сайти "Побажайко" та "Ого".