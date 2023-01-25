Сьогодні - Тетянин день: привітання у красивих листівках і милих віршах

Привітання у Тетянин день 25 січня у листівках, віршах та прозі

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Чарівне ім'я - Тетяна!

У твоє свято побажаю,

Щоб здорова була й гарна,

Щоб проблем і бід не знала.

Щоб сама кохала ніжно,

Й трепетно була кохана.

У цей день холодний, сніжний

Всі букети - для Тетяни!

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Ти не Даша, не Світлана,

І не Маша, не Оксана,

Не Галина, не Сусанна.

Ти найкраща - ти Тетяна!

Я з Днем Ангела вітаю,

Море радості бажаю,

Все, що мрієш, щоб збувалося,

Все, що робиш, щоб вдавалося!

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Вітаю вас, Тетяно! Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, теплоти та захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та благополуччя у всьому. Зі святом!

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У день Тетяни я вітаю

Тебе, панночко прекрасна,

Подарує хай Свята

Долю радісну і ясну.

Хай завжди допомагає,

Сили жити хай дає,

Біди, смуток і нещастя

Хай Тетяна відведе.

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Таня, щиро вітаю з твоїм днем, нехай він подарує незабутню радість та море вражень. Бажаю доброї вдачі та щирого кохання, найміцнішого здоров'я та жіночого щастя на життєвому шляху, море усмішок, до бажань прагнення, високих успіхів та щирої великої радості.

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Привіт! Й відразу я вітаю!

У Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

Щоб здоровою була.

Хочу удачі побажати,

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці поселилось,

І все хороше враз здійснилось.

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У день Тетяни привітання

Я тобі, красуне, шлю.

Хай Свята оберігає

Частку і любов твою.

Хай шепоче тобі ніжно

Мудрі по життю поради,

Боронити Хай від горя,

Від образи та від зради.

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Тетянко, нехай твоє щастя ніколи не закінчується, а все, що ти для себе вирішила - здійснюється. Здоров'я та душевний спокій залишаються головними супутниками твого гарного настрою. Усміхайся частіше - адже посмішка здатна творити дива!

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З днем Тетяни ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі ненастя,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

С кожним днем тільки гарнішала.

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Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяно, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочу побажать сьогодні

В цей святковий для ваш час,

Море радості й кохання,

Поцілунок - ось для вас!

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Зі святом і днем ангела! Нехай свята Тетяна буде для тебе дороговказом і захисницею по життю! Бажаємо щастя, затишку, благополуччя та сімейного тепла!

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Сьогодні, Тетяно, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка - скрекотушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає -

Тобі добра бажає.

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Сонячна наша Тетянко! Твоє світло і турбота висвітлює все навколо, роблячи світ теплішим і яскравішим! Хочу побажати тобі щирого щастя, безперешкодного здійснення всіх твоїх бажань, взаємного кохання та неземного щастя!

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Сьогодні свято - День святої Тетяни!

І зволікати з поздоровленням не стану.

Бажаю Вам я багато-багато щастя!

Друзів надійних, вірних, справжніх.

Приємних зустрічей і найдобріших слів.

Побільше дуже радісних дзвінків,

Здоров'я міцного і багато довгих років,

І кожен день в душі нехай буде світло!

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