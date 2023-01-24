Ці молитви на Тетянин день допоможуть здійснити заповітну мрію та захистять у скрутну годину

Тетянин день православні українці відзначають щороку 25 січня. Християни вшановують пам'ять святої мучениці, яка присвятила життя допомозі нужденним, бідним і знедоленим, а в період гоніння християн мужньо стерпіла тортури, відмовившись зректися віри в Бога, і була обезголовлена в Римі в III столітті.

Які молитви потрібно проказати на Тетянин день - читайте у матеріалі на Styler .

Святій великомучениці на це свято підносять молитви. Вважається, що в день пам'яті Тетяни Римської вони мають особливу силу, допомагають захистити від всякого зла, здійснити заповітні бажання.

Підносити молитву святій краще перед образами та зі запаленою свічкою. Робити це краще в церкві чи вдома у спокійному усамітненні - та головне, щоб слова походили від душі та щирого серця.

Існує твердження, що читати молитву Тетяні Римській краще перед написаною на Святій Горі Афон іконою Богоматері "Скоропослушниця", яку називають чудотворною. Вірять, що вона допомагає при різних важких захворюваннях, якщо спіткали біди та настала черга невдач, а також просячи про сокровенне.

Молитва на День Тетяни до Божої Матері Скоропослушниці

"О, Пресвята Діво, Мати Господа Вишняго, скоропослушная Заступнице всіх, до Тебе з вірою вдаються!

Призри з висоти небеснаго величі Твого на ма непотребнаго до святої ікони Твоєї припадающа: скоро вислухай смиренну молитву мене грішного і принеси ю до Сина Твого, умоли Його, та осяє похмуру душу мою світлом божественния благодаті своєї, і очистить розум мій від помислів суєтних, так умирить моє стражденне серце й зцілить рани його, так напоумить ма на добрі справи і зміцнить працювали йому зі страхом, та пробачить вся вчинена мною зла, та позбавить від вечния муки і не позбавить небеснаго свого царства.

О Преблагословенна Богородиця! Ти благоізволила єси нарещися в образі Твоєму Скоропослушниця, повелевающи всім притекати до Тебе з вірою: не презри убо мене скорбнаго і не попусти погибнути мені в безодні гріхів моїх.

На Тебе по Бозі все моє сподівання і надія спасіння, і Твого покрову і предстательству вручаю собі на віки віків. Амінь".

Молитва до Святої великомучениці Тетяни

"Свята мучениці Тетяно, невісто найсолодшого нареченого твого Христа! Агнице Божественного Агнця!

Голубко цнотливості, запашне тіло ти одягнула стражданнями як царськими ризами, до соборів Небесних приєднана, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності ти обіцяла Богові бути служителькою Церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага!

До тебе ми молимося і тебе просимо: вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до божественних істин, введи нас на шлях чеснот, виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, огороди юність, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас, сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми возсилали хвалу Господу нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь".