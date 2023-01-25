Сегодня - Татьянин день: поздравления в красивых открытках и милых стихах

В Татьянин день 25 января, когда чтят память святой мученицы Татьяны Римской, традиционно принято поздравлять всех обладательниц этого прекрасного имени с их "именным" праздником, делиться добрыми пожеланиями, даря замечательное настроение милыми приятными знаками внимания, уважения, любви.
Красивые нежные поздравления в стихах и прозе, а также яркие открытки, которые помогут порадовать ваших Татьян в их день с праздником - мы собрали в материале ниже.
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Татьянин день мы отмечаем,
Душевно Тань всех поздравляем,
Желаем им любви огромной,
Семейной жизни их достойной.
Друзей, лишь, преданных иметь,
Знакомых было, чтоб не счесть,
Врагов - свести всех до "нуля",
Печали гнать все от себя...
Всегда улыбчивыми быть,
В любви, достатке только жить!
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Татьянин день пришел сегодня,
Пускай здоровье принесет,
Пускай подарит много счастья
И все проблемы заберет!
Пускай подарит настроенье
И защитит тебя от зла.
Пусть будет все всегда в порядке.
И поздравляю я тебя!
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Поздравляю вас, Таня! Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всем. С праздником!
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Татьянин день пришел,
Вас с этим поздравляем!
И день отметить хорошо
Сердечно вам желаем!
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Таня, Танечка, Танюшка, искренне поздравляю с твоим днем, пусть он подарит тебе незабываемую радость и море впечатлений. Желаю большой удачи и искренней любви, хорошего здоровья и женского счастья на жизненном пути, море улыбок, к желаниям стремленья, высоких успехов и большого везенья.
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С Днем Татьяны поздравляю,
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!
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Пусть эти строки греют твою душу,
И сбудется желаемое в них,
Будь счастлива, как никогда, Танюша,
И этим счастьем одари других!
Пусть все, что даришь безвозмездно людям,
Вернется, приумножившись вдвойне,
Пусть все, чего желаешь, рядом будет,
Как в сказочном, волшебном, добром сне!
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Танечка, пусть твое счастье никогда не кончается, а все, что ты для себя решила - осуществляется. Здоровье и душевный покой остаются главными спутниками твоего хорошего настроения. Улыбайся чаще - ведь улыбка способна творить чудеса!
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Всех Танюш я в этот праздник
Поздравляю от души.
Тани, Танечки, Танюшки,
Как же вы все хороши.
В день январский, в день холодный,
Я желаю вам тепла,
Чтоб сияли добротою
Ваши милые глаза!
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В Татьянин день есть масса пожеланий:
Добра, уюта, много счастья, света,
И исполнения всех ваших пожеланий,
И вдохновения, удачи и успехов.
Пускай прекрасными становятся все дни.
Благополучия вам, радости, любви.
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С праздником и днем ангела! Пусть святая Татьяна будет для тебя путеводной звездой и защитницей по жизни! Желаем счастья, уюта, благополучия и семейного тепла!
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Ангел хранитель, Татьяну храни.
В суетном мире ее береги,
Крыльями нежными ты обними,
Теплом и заботой ее награди.
В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримою путь укажи.
С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,
И ангел тогда не покинет тебя.
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Солнечная наша Танюша! Твой свет и забота освещает все вокруг, делая мир теплее и ярче! Хочу пожелать тебе искреннего счастья, беспрепятственного исполнения всех твоих желаний, взаимной любви и неземного счастья!
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Шлю сегодня утром рано
Поздравок тебе, Татьяна,
Чтоб тебя он разбудил,
День твой в праздник превратил.
Чтоб в ответ ты улыбнулась,
Радость в сердце чтоб проснулась.
Я хочу, чтоб ты смеялась,
Чтоб мечта всегда сбывалась,
Чтоб исполнились желанья
У моей любимой Тани.
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Ранее мы рассказывали, какие молитвы на Татьянин день помогут исполнить заветную мечту и защитят в трудный час.
Добавим также, что появился окончательный ответ, нужно ли украинцам отмечать День студента 25 января, то есть на Татьянин день.