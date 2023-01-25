Сегодня - Татьянин день: поздравления в красивых открытках и милых стихах

Поздравления в Татьянин день 25 января в открытках, стихах и прозе

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Татьянин день мы отмечаем,

Душевно Тань всех поздравляем,

Желаем им любви огромной,

Семейной жизни их достойной.

Друзей, лишь, преданных иметь,

Знакомых было, чтоб не счесть,

Врагов - свести всех до "нуля",

Печали гнать все от себя...

Всегда улыбчивыми быть,

В любви, достатке только жить!

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Татьянин день пришел сегодня,

Пускай здоровье принесет,

Пускай подарит много счастья

И все проблемы заберет!

Пускай подарит настроенье

И защитит тебя от зла.

Пусть будет все всегда в порядке.

И поздравляю я тебя!

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Поздравляю вас, Таня! Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всем. С праздником!

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Татьянин день пришел,

Вас с этим поздравляем!

И день отметить хорошо

Сердечно вам желаем!

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Таня, Танечка, Танюшка, искренне поздравляю с твоим днем, пусть он подарит тебе незабываемую радость и море впечатлений. Желаю большой удачи и искренней любви, хорошего здоровья и женского счастья на жизненном пути, море улыбок, к желаниям стремленья, высоких успехов и большого везенья.

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С Днем Татьяны поздравляю,

Покровительства желаю.

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью,

Только правильных дорог,

Жить всегда чтоб без тревог!

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Пусть эти строки греют твою душу,

И сбудется желаемое в них,

Будь счастлива, как никогда, Танюша,

И этим счастьем одари других!

Пусть все, что даришь безвозмездно людям,

Вернется, приумножившись вдвойне,

Пусть все, чего желаешь, рядом будет,

Как в сказочном, волшебном, добром сне!

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Танечка, пусть твое счастье никогда не кончается, а все, что ты для себя решила - осуществляется. Здоровье и душевный покой остаются главными спутниками твоего хорошего настроения. Улыбайся чаще - ведь улыбка способна творить чудеса!

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Всех Танюш я в этот праздник

Поздравляю от души.

Тани, Танечки, Танюшки,

Как же вы все хороши.

В день январский, в день холодный,

Я желаю вам тепла,

Чтоб сияли добротою

Ваши милые глаза!

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В Татьянин день есть масса пожеланий:

Добра, уюта, много счастья, света,

И исполнения всех ваших пожеланий,

И вдохновения, удачи и успехов.

Пускай прекрасными становятся все дни.

Благополучия вам, радости, любви.

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С праздником и днем ангела! Пусть святая Татьяна будет для тебя путеводной звездой и защитницей по жизни! Желаем счастья, уюта, благополучия и семейного тепла!

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Ангел хранитель, Татьяну храни.

В суетном мире ее береги,

Крыльями нежными ты обними,

Теплом и заботой ее награди.

В пути не бросай и от бед сохрани,

Рукою незримою путь укажи.

С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,

И ангел тогда не покинет тебя.

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Солнечная наша Танюша! Твой свет и забота освещает все вокруг, делая мир теплее и ярче! Хочу пожелать тебе искреннего счастья, беспрепятственного исполнения всех твоих желаний, взаимной любви и неземного счастья!

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Шлю сегодня утром рано

Поздравок тебе, Татьяна,

Чтоб тебя он разбудил,

День твой в праздник превратил.

Чтоб в ответ ты улыбнулась,

Радость в сердце чтоб проснулась.

Я хочу, чтоб ты смеялась,

Чтоб мечта всегда сбывалась,

Чтоб исполнились желанья

У моей любимой Тани.

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