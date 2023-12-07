Сьогодні починається Ханука: коли потрібно запалити свічки

Що таке Ханука

Свято Ханука має історичну основу. У 2 столітті до нашої ери юдеї могли вільно сповідувати релігію, а тодішній імператор Олександр Македонський не забороняв і давав повну свободу віросповідання.

А за 175 років до нашої ери релігія стала червоним прапорцем для нового правителя – Антіохи Епіфіана. Він заборонив релігію, а юдеї більше не мали змоги вільно вивчати Тору та віросповідатися.

Водночас Антіох нав'язував юдеям грецький культ і вважав себе справжнім божеством. Але народ не здавався і продовжував виборювати свою свободу. В результаті за три роки боротьби виникло повстання, чисельність якого була значно меншою, ніж армія Антіоха. Але, попри це, армія повстанців вигравала одну битву за іншою, і зрештою здобула перемогу.

Після перемоги повстанська армія піднялася до Єрусалимського храму. Там євреї знайшли глечик із ритуальною олією для лампад. Його мало вистачити тільки на ніч горіння, але сталося справжнє диво - вогонь у золотій менорі прогорів 8 днів. За цей час іудеї встигли приготувати нові запаси олії для лампад.

За три роки до цієї події Єрусалимський храм був частково зруйнований і опоганений, тому його потрібно було очистити. Традиційно для цього використовувалися свічки або лампади з олією. Слово "очищення" на івриті звучить як "ханукка".

На честь цього євреї щороку відзначають Хануку та запалюють свічки вісім днів. Кількість свічок символізує порядковий номер дня свята, наприклад, першого дня запалюють одну свічку, другого - дві, але в восьмий - вісім.

Але чому свічок 9? А тому, що окрім основних, є ще й додаткова, так звана шамаш чи "служка", якою, за традицією, і запалюють усі інші. Усього - 44 свічки за 8 днів святкування.

За старих часів використовувалися грушоподібні лампадки з отворами для гніту та резервуаром для олії. А тільки потім з'явилися свічки та спеціальні світильники.

Коли відзначають Хануку

Ханука в перекладі означає "урочисте відкриття" і в іудаїзмі це свято вважається одним із найвеселіших. Триває він 8 днів, починається - 25 числа місяця Кислева, який прив'язаний до місячного календаря.

Дата зазвичай плаваюча і 2023 року свічки починаємо запалювати ввечері 7 грудня. Триватиме свято до 15 грудня.

Традиції Хануки

Протягом 8 днів запалюються свічки у ханукії, щодня додається одна свічка. Першого дня запалюють одну, другої дві тощо. Свічки встановлюють праворуч наліво, а запалюють зліва направо.

Запалювати свічки потрібно перед заходом сонця, і вони повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви. Зазвичай ханукії ставлять на вікно, щоб перехожі могли її бачити.

Світло ханукальних свічок не можна використовувати з побутовою метою, наприклад, для освітлення приміщення або для роботи, читання. Після Хануки потрібно спалити масло і ґноти.

У синагогах протягом 8 днів читають подячну молитву "Галель". Будинки зазвичай влаштовують пишні застілля.

Готують на Хануку пончики з дріжджового тіста (суфганійот) з різними начинками, оладки та латекс (деруни).

Дітям у дні Хануки дарують дрібні гроші (Ханука-гелт) та іграшки, пригощають їх солодощами. Також грають у ханукальну дзигу (дрейдл). На гранях цього дзиги написана перша буква слів фрази "Диво велике було тут" або "Диво велике було там" (для діаспори).

Жінкам у Хануку заборонено працювати - це символ подяки жінок за диво Хануки, оскільки під час грецького панування жінки зазнавали важких знущань.

У дні Хануки заборонено оплакувати померлих. Це свято присвячують живим – своїй родині, рідним та друзям. У дні Хануки не заведено постити та дотримуватися суворих дієт.

У дорослих у дні Хануки немає вихідних днів, а от у дітей - канікули.